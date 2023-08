Din nou pe podul Traian: un bărbat amenință că se aruncă în gol Se intampla din nou: in urma cu puțin timp, un barbat s-a urcat pe Podul Traian și urla ca se arunca in gol. La fața locului au sosit echipaje ale Serviciului de Ambulanța Județean Arad, Inspectoratului pentru Situații de Urgența Arad și Inspectoratului de Poliție Județean Arad. In data de 3 iulie a avut loc […] The post Din nou pe podul Traian: un barbat amenința ca se arunca in gol first appeared on Arad 24 - Știri Conectate La Realitate . The post Din nou pe podul Traian: un barbat amenința ca se arunca in gol appeared first on Arad 24 - Știri Conectate La Realitate . Citeste articolul mai departe pe arad24.net…

Sursa articol si foto: arad24.net

