Stiri pe aceeasi tema

- Autoritațile norvegiene au lansat o ancheta dupa ce doi batrani au murit la scurt timp dupa ce au fost vaccinați impotriva coronavirusului. Norvegia vaccineaza in prima faza persoanele varstnice din centrele de ingrijire.

- Politia austriaca a arestat înca doi suspecti în ancheta privind atacurile comise la Viena la începutul lunii noiembrie, transmite duminica Agerpres.Parchetul austriac a precizat ca unul dintre suspecti este un cetatean austriac de origine afgana, al carui ADN a fost descoperit…

- Autoritatile locale au confirmat pentru MAE ca doua dintre cele trei persoane implicate in incidentul mentionat sunt cetateni romani, acestea fiind transportate la o unitate medicala pentru asistenta de specialitate imediat dupa incident. Unul dintre cei doi cetateni romani a fost deja externat, iar…

- Autoritațile susțin ca dupa carantinarea zonala decisa in mai multe localitați din țara, evoluția incidenței cumulate in zonele vizate, in ultimele 14 zile, la 1000 de locuitori, a scazut, ceea ce, in opinia lor, reprezinta cea mai eficienta masura, daca este luata la timp.

- Autoritațile din Hong Kong au decis sa dea 545 de euro celor care iși fac testul COVID-19 și descopera ca sunt pozitivi. Scopul este sa-i incurajeze pe oameni sa se testeze, a spus secretarul pe Sanatate Sophia Chan, pentru The Star. „Testarea este o strategie foarte importanta, mai ales cand te confrunți…

- Strategia Spaniei in fața pandemiei de Covid ”da rezultate”, a declarat, duminica, premierul spaniol Pedro Sanchez, potrivit Digi24, care citeaza AFP. Spania a inregistrat numai 400 de cazuri de Covid la 100.000 de locuitori, in medie, timp de 14 zile, fața de 530 de cazuri la inceputul lunii, a mai…

- Autoritatile tunisiene au autorizat o ancheta cu privire la existenta unei grupari intitulate Mahdi Organisation si implicarea acesteia in atacul terorist de joi de la Nisa, in urma aparitiei unor revendicari pe retele sociale, a relatat vineri agentia oficiala TAP, preluata de Reuters.Biroul…

- Magistații francezi de investigație au emis o a patra acuzație impotriva fostului președinte al Franței Nicolas Sarkozy, dupa ce acesta ar fi acceptat in 2007 bani din partea libanezilor pentru finanțarea campaniei sale prezidențiale. Autoritațile il invinuiesc astfel, dupa o ancheta lunga, pentru „apartenența…