Din Malaezia: Primul prezervativ unisex Un ginecolog din Malaezia a creat ceea ce spune ca este primul prezervativ unisex, care poate fi folosit de femei sau de barbați. Prezervativul este fabricat dintr-un material de calitate, transparent, folosit de obicei ca pansament pentru rani, transmite Euronews și AFP. Inventatorul spera ca prezervativul unisex Wondaleaf va da celor care-l folosesc puterea sa aiba un control mai bun asupra sanatații lor sexuale, indiferent de sex sau orientarea sexuala. ”Este practic un prezervativ obișnuit cu un inveliș adeziv, care se atașeaza de vagin sau penis și care poate acoperi și zona din jur pentru… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- La summit-ul mondial pentru probleme de sanatate, o suta de națiuni fac un bilanț al pandemiei de Covid-19 pentru a o combate mai eficient. Obiectivul OMS: 40% din totalul populației globului vaccinata de acum și pana la sfarșitul anului și 70%, pana la jumatatea anului 2022, transmite Euronews. Virusul…

- Organizația Mondiala Sanatații este ingrijorata de curba ascendenta a noilor cazuri de infectari și decese inregistrate in ultimele zile in Europa. Este vorba de o creștere de 7% in special in Europa centrala, pe fondul unei rate scazute de vaccinare, semnaleaza Euronews. Polonia se confrunta cu o explozie…

- Situația deja dramatica cu care se confrunta Romania in materie de noi imbolnaviri Covid 19 este prezentata distorsionat de una dintre cele mai importante televiziuni de știri: Euronews. Astfel, conform datelor oficiale furnizate de autoritațile romane , in ultimele 24 de ore (vineri – sambata) au fost…

- Prețul opiului s-a triplat in Afganistan de cand talibanii – care și-au finanțat parțial insurgența folosind acest drog – au preluat puterea și au anunțat o posibila interdicție a acestuia, conform Euronews.

- Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS) a suspendat procesul de aprobare pentru vaccinul rusesc anti-COVID-19, Sputnik V. Serul nu a indeplinit standardele necesare. Organizația Mondiala a Sanatații susține ca a intarziat aprobarea serului pana in momentul in care se va putea efectua o noua inspecție…