Am gasit un loc de poveste tocmai la casa din vecini. Din lada de zestre a unei vrednice fiice a Maramureșului se revarsa minunații fara pereche. Ștergare țesute acasa, fețe de perina, cergi, ii și desagi in stil moroșenesc te lasa fara grai. Da, mai avem fii și fiice de romani care nu renunța la lada de zestre, la ce au primit și la ce vor lasa copiilor și nepoților. Tot omul are povestea lui, viața e ca o poveste. Suntem trecatori pe lumea aceasta și ramane dupa noi ceea ce am facut, ce am facut trainic…o familie, o casa, copii, ajutorul dat celor din jurul nostru, felul in care pastram …