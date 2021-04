Stiri pe aceeasi tema

- Trei elevi ai unui liceu din orașul elvețian Basel sunt cercetați dupa ce și-au falsificat rezultatele testelor Covid in incercarea de scapa de orele de clasa. Acțiunea lor a facut ca intreaga clasa, plus mai mulți profesori, sa intre in carantina pentru zece zile, scrie Reuters . Potrivit ziarului…

- Șeful DSU Raed Arafat a explicat ca adeverințele care sunt eliberate persoanelor care se vaccineaza anti-Covid-19 sunt valabile și in afara țarii „Trebuie evitata discriminarea, daca ești vaccinat te lasam sa te duci, daca nu ești vaccinat nu te lasam sa te duci. Dar sunt deja țari care au zis ca daca…

- Comuna Ceru Bacainti inregistreaza, cu un singur caz de infectare cu virusul SARS-CoV-2 in ultimele 14 zile, o incidenta de 3,66 la mie.Incepand de miercuri, au fost instituite o serie de masuri pentru diminuarea impactului riscului, cum ar fi interzicerea organizarii de nunti, botezuri, atat in spatii…

- Alte șapte cazuri de coronavirus au fost depistate in unitațile de invațamant din județul Gorj. Este vorba despre doua educatoare și o ingrijitoare de la Gradinița „Vis de Copil” din Targu Jiu. Direcția de Sanatate Publica Gorj urmeaza sa decida daca unitatea va fi inchisa, avand in vedere ca acum cateva…

- E oficial: persoanele care au primit cursul complet de vaccinuri Covid-19 pot sari peste carantina standard de 14 zile dupa ce au intrat in contact cu persoane infectate, atata timp cat raman asimptomatice, au recomandat oficialii din domeniul sanatații publice din SUA, citați de The Guardian. Centrele…

- Ministrul Educatiei, Sorin Cimpeanu, a declarat marti ca in cazul in care doi elevi din aceeasi clasa vor fi confirmati cu noul coronavirus, activitatea acelei clase va fi suspendata. In cazul in care doi profesori vor fi confirmați pozitiv cu Covid, intreaga școala va fi inchisa. „Din perspectiva…

- Elevii unei instituții de invațamant general din țara, dar si 68 de calse activeaza de la distanța din cauza carantinei. Totodata, potrivit ultimelor date prezentate de Ministerul Educației, la data de 22 ianuarie, numarul elevilor testați pozitiv cu COVID-19 era 132, iar 1.

- „Vom avea protocoale de testare pentru elevi, odata ce vom avea un motiv sa credem ca testarea este necesara intr-o clasa. Daca un elev va fi confirmat, toata clasa va fi testata.De asigurarea acestor lucruri de va ocupa fie conducerea școlii, fie structurile din subordinea Ministerului Sanatații”,…