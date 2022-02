Din culisele scandalului din USR / Care sunt scenariile în războiul Cioloș - Barna Lupta deschisa pentru putere și control care a început joi seara în USR pare a fi abia la început, dupa ce ambele tabere transmit ca nu sunt dispuse la reconciliere. Scandalul din USR ar putea escalda în ședința Biroului Național programata la începutul saptamânii viitoare. Liderii celor doua tabere din USR - Dacian Cioloș și Dan Barna - au pe masa de lucru doua variante clare: fie ajung la un compromis pe tema programului propus de Cioloș, fie arunca în aer scaunul de președinte al USR și începe lupta pentru validarea unui nou lider.



