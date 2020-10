Din corola de minuni a creierului - Memoria „Si dintr-o data amintirea mi-a aparut. Gustul era cel al prajiturii pe care duminica dimineata, la Combray (pentru ca in acea zi nu ieseam din casa inaintea slujbei religioase) cand ma duceam sa-i spun buna dimineata in camera ei, matusa Leonie mi-o oferea dupa ce o inmuia in infuzia ei de ceai sau de flori de tei. Vederea micutei madeleine nu-mi amintise nimic inainte de a fi gustat din ea; poate pentru ca, vazand adeseori asemenea prajitur (...) Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

Sursa articol: ziaruldeiasi.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Acum, ca au trecut cu chiu cu vai și aceste alegeri locale – avem in sfarșit timp sa numaram din nou furnici grabite pe trotuar. Sa ne plimbam liniștiți prin parc fara teama vreunui candidat care sa „atace” de dupa un copac cu pliantul. Sa ne amintim ca in 2016, Ovidiu Crețu caștiga primaria cu 12.825…

- Obișnuit sa se trezeasca de dimineața pentru emisiunile pe care le face la radio cu Daniel Buzdugan, Mihai Morar și-a facut și in vacanța un orar pe care il respecta. Vedeta a povestit pe rețelele de socializare care ii este programul dimineața atunci cand se trezește sa alerge. Daca momentan are vacanța…

- In cauza, mai multe persoane fizice sunt banuite ca ar fi produs si comercializat, prin intermediul unor societati comerciale detinute de persoane interpuse, fara bonitate materiala, produse de curatenie, igiena si alcool sanitar contrafacute, care reprezinta un pericol social pentru sanatatea si integritatea…

- Tanarul care, vineri dimineața, a omorat un om din cauza ca condus baut și fara permis, a fost reținut de polițiști. Acesta risca sa iși petreaca urmatoarele 30 de zile dupa gratii. „Tanarul de 20 de ani, cercetat pentru comiterea infracțiunilor de ucidere din culpa, conducere fara permis și conducerea…

- Duminica intre orele 01:00 si 04:00 mai multe persoane au solicitat ajutorul autoritatile locale din Zalau, deoarece un barbat a organizat o petrecere, iar muzica era la maxim. Conform unor martori se pare ca persoana in cauza nu a dorit sa reduca volumul si a incasat o amenda pentru deranjul creat.…

- ACȚIUNE… Hușenii trebuie sa știe ca maine, la inițiativa executivului local, aprobata de consilierii municipali, o firma specializata va face dezinsecție aeriana, pentru combaterea țanțarilor. Firma care efectueaza aceasta activitate este Compania de Zbor Amicii SRL, iar substanța folosita este biocid…

- Doua accidente rutiere, soldate fiecare cu cate trei victime, s-au produs in dimineata zilei de joi, 30 iulie, in Neamt, la interval de cateva ore. Cel mai recent, fiind vorba despre o coliziune intre doua autoturisme, a avut loc in jurul orei 7.30, in Vanatori Neamt. “Ca urmare a unui apel la 112,…

- Michael Kretschmer, premierul landului estic Saxonia, avertizeaza ca al doilea val al pandemiei de coronavirus loveste deja Germania, in conditiile in care numarul infectarilor zilnice creste, iar institutul guvernamental pentru boli infectioase se declara foarte ingrijorat, relateaza sambata dpa, potrivit…