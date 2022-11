Din ciudățeniile sancțiunilor - Gazprom a început să livreze masiv gaze către Azerbaidjan, mare producător de gaz/ Gazul azer pleacă spre Europa Gigantul energetic rus Gazprom a inceput livrarile de gaze naturale catre Azerbaidjan in baza unui nou contract, a anunțat compania vineri, relateaza YeniSafak.com. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × .ro × NEWSLETTER × Am citit și sunt de acord cu

Politica de confidențialitate BACK TO TOP DESPRE BACK TO TOP DESPRE Exclusivitați și documente incendiare. Echipa stiripesurse.ro va prezinta stirile din spatele stirilor. DATE DE AUDIENTA ARTICOLE RECENTE Alerta in București | Un taxi a luat… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro DATE DE AUDIENTA ARTICOLE RECENTEin București | Un taxi a luat…

Stiri pe aceeasi tema

- LORD OF THE DANCE revine la București, pe scena Salii Palatului, pe 20 mai 2023 cu spectacolul aniversar “25 years of standing ovations”. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × Am citit și…

- Peste 130 de lideri politici de tineret din Europa, reprezentand 63 de organizatii din 39 de tari, au participat la evenimentul „An Empowered Youth for an Empowered Europe”, care a marcat 25 de ani de la infiintarea Tineretului Popular European, organizat la Bucuresti. Fii la curent cu cele…

- Grupul italian Eni a anuntat ca in acest weekend nu va primi gazele comandate grupului rus Gazprom si ca situatia va continua probabil si luni, desi cele doua companii au spus ca lucreaza pentru a remedia situatia, transmite Reuters. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Un autoturism a intrat intr-un loc de joaca pentru copii dintr-un ansamblu rezidential din Bucuresti, informeaza Brigada Rutiera a Capitalei. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × Am citit…

- Vicepremierul Republicii Moldova, Andrei Spinu, a declarat ca țara sa ar putea incheia un contract pe termen lung cu Azerbaidjan pentru aprovizionarea cu gaze. Potrivit afirmatiilor acestuia, Guvernul „se pregatește pentru situații de urgența” in legatura cu criza energetica din Europa și analizeaza…

- Gigantul energetic rus Gazprom a anunțat vineri, invocand probleme tehnice, ca nu este posibila repornirea la timp a conductei Nord Stream 1, care face legatura cu Germania, scrie The Guardian. Compania rusa urma sa reia sambata livrarile prin aceasta conducta. Fii la curent cu cele mai noi…

- Gigantul energetic rus Gazprom a inregistrat in primul semestru din 2022 un profit net record, de 2.500 miliarde de ruble (41,75 miliarde de dolari), iar Consiliul sau de Administratie a recomandat distribuirea unor dividende intermediare, transmite Reuters, conform AGERPRES. Fii la curent cu…