Din ce motive a ajuns Bitcoin sa creasca depasind record dupa record Intrarea investitorilor institutionali de calibru pe piata Bitcoin care considera ca moneda virtuala este un instrument de protectie impotriva inflatiei, similar cu aurul, precum si aparitia fenomenului FOMO (fear of missing out - teama de a rata ocazia), sunt cele doua mari cauze ale cresterii record a pretului Bitcoin din ultimele zile.



Mai mult, gigantul bancar de investitii JPMorgan a numit o tinta pe termen lung a pretului Bitcoin la peste 146.000 de dolari, in scenariul in care criptomoneda va creste in popularitate ca alternativa pentru aur.



Inceputul de an a adus o…

Sursa articol si foto: business24.ro

