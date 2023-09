Stiri pe aceeasi tema

- Daca ești șofer profesionist, cu siguranța ca ai cunoștința de semnatatea indicatoarelor rutiere. Dar se pare ca exista, totuși, semnul rutier de care șoferii romani nu au habar. Mare atenție, deoarece te poate lasa fara permis de conducere. Este important sa cunoști legislația rutiera a unui stat In…

- Un studiu efectuat de oamenii de știința arata ca hartia igienica poate fi un adevarat pericol pentru sanatate. In urma unor analize a apelor uzate din intreaga lume, s-a ajuns la concluzia ca acest produs de igiena este o sursa majora de PFAS, un grup de substanțe chimice persistente in mediu și care…

- Painea se numara printre cele mai consumate alimente de catre romani și nu numai. Insa, v-ați intrebat vreodata ce se intampla in corpul tau daca mananci paine in fiecare zi? Raspunsul vine din partea experților. Potrivit acestora, consumul de paine poate avea atat efecte benefice cat și mai puțin benefice.…

- Ca urmare a exploziei de prețuri, premierul Marcel Ciolacu anunța o ordonanța de plafonare a prețurilor la anumite alimente de baza, prin modificarile aduse la adaosul comercial, in cele din urma fiind aprobata. Ca urmare a acesteia, se vad deja efectele, Mega Image a taiat prețurile. Așadar, citește…

- Daca decizi sa te duci cu mașina la unul din Mall-urile bucureștene, parca ai senzația ca ești intr-un labirint cand conduci in parcare. Mulți s-au intrebat daca este un design prost sau este ceva deliberat. Cu toate astea, inclusiv parcarea mașinii in loturile de parcare ale Mall-urilor poate aduce…

- In sezonul estival, cremele de protecție solara sunt nelipsite din genți și bagaje. Mulți le cumpara luand in considerare doar factorul de protecție, fara sa analizeze cu atenție și lista ingredientelor afișate pe eticheta. Afla in randurile de mai jos care este ingredientul activ de care este bine…

- Sunt mulți romani care aleg anumite produse, cu precadere, in dauna altora, iar majoritatea dintre ele se regasesc in mai toate lanțurilor de magazine. Numai ca, in urma unor inspecții facute de ANPC, s-a luat o decizie de retragere din motive de neconcormitate. Așadar, vorbim azi de produsul adorat…

- Ielele și Rusaliile sunt doua personaje importante in mitologia romaneasca, care au fost venerate și de temut in trecut de catre populația locala. Ielele sunt spirite feminine ale padurii, in timp ce Rusaliile sunt spirite feminine ale apelor. Ambele personaje au fost prezente in mitologia romaneasca…