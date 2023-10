Stiri pe aceeasi tema

- ”Rabla pentru tractoare” in 2024: Programul ar putea fi lansat anul viitor, pentru a spriji agricultorii ”Rabla pentru tractoare” in 2024: Programul ar putea fi lansat anul viitor, pentru a spriji agricultorii Marcel Ciolacu, premierul Romaniei, a vizitat, sambata 28 octombrie, Targul INDAGRA. La finalul…

- Guvernul va putea deconta cu intarziere facturile emise de furnizorii de energie și gaze, plațile urmand sa fie facute in limita sumelor disponibile in Fondul de Tranziție Energetica (unde se strang banii din suprataxarea companiilor din energie). Prevederea apare intr-un proiect de ordonanța de urgența…

- Pe ordinea de zi a ședinței de Consiliu Local Baia Mare care ar trebui sa inceapa la ora 13.00 (spunem ar trebui fiindca de fiecare data ședințele nu au inceput la ora anunțata, intarzierile fiind deja ceva obișnuit pentru aleșii locali), se afla și proiectul de hotarare privind participarea Municipiului…

- Studenții și absolvenții instituțiilor de invațamint din Republica Moldova pot depune dosarul de participare la programul de stagii platite in serviciul public, accesind portalul stagii.gov.md. Procesul de recrutare a stagiarilor a inceput la Universitatea de Stat din Moldova și Academia de Studii Economice.…

- Administrația Fondului pentru Mediu va gestiona un program pilot, prin care cetațeniii care au sobe vechi vor fi stimulați sa le inlocuiasca cu sobe cu inalta eficiența energetica, print acordarea unei subvenții sub forma de voucher. "Am discutat cu colegii de la Administrația Fondului pentru Mediu…

- Articolul Porumbul nu mai are loc in depozitele de cereale. Care este cauza problemelor care vin in valuri pentru agricultorii romani se poate citi integral pe Stiri de Buzau . Pe langa supararea ca anul acesta au obținut cereale puține și de slaba calitate, din cauza secetei, fermierii din Campia Romana…

- Guvernul ungar a prelungit cu sase luni, pana in luna martie 2024, „starea de urgenta din cauza imigratiei masive” pe care a decretat-o in anul 2016, la scurt timp dupa criza migratiei, in conditiile in care politia sustine ca tentativele de intrare ilegala in tara s-au dublat, transmite EFE. Decretul…

- Plafonarea prețurilor la energie va fi pastrata și in sezonul acesta. Ministerul Energiei pregatește programul pentru sezonul rece Preturile la energie vor fi plafonate la iarna, la fel ca in sezonul trecut, a transmis premierul Marcel Ciolacu. Intre timp, Ministerul Energiei trebuie sa pregateasca…