Stiri pe aceeasi tema

- Cresterea cursului euro la un nivel istoric in fata monedei nationale reflecta trei factori principali: evolutia diferentialului de dobanda intre euro si leu, existenta unor deficite structurale la un nivel ridicat si cresterea impredictibilitatii ca urmare a rocadei guvernamentale, conform unei analize…

- Experții se așteapta la o creștere a numarului de canguri și sugereaza ca aceștia ar putea incepe in curind sa moara din cauza lipsei de hrana. Oamenii de știința cred ca cea mai umana cale de ieșire din situație ar fi impușcarea animalelor. „Cangurii din Australia ar putea muri de foame din cauza creșterii…

- Alerta dupa alerta in orasul Odorheiu Secuiesc din cauza ursilor care ajung aproape de casele oamenilor. Animalele sunt din ce in ce mai multe, iar azi dimineața o ursoaica impreuna cu trei pui a pus pe jar autoritațile.

- Actuala seceta din Somalia, cu mai multe sezoane de recolte distruse, ar fi putut cauza pana la 43.000 de decese in tara anul trecut, jumatate dintre victime fiind copii mai mici de cinci ani, releva un studiu prezentat luni de Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS) si citat de EFE.Studiul, bazat…

- Dani Oțil este unul dintre ei mai iubiți și apreciați prezentatori TV din Romania. Il vedem pe micul ecran de ani buni, și-a construit un nume și o cariera de succes de-a lungul timpului, insa drumul nu a fost unul tocmai simplu. Dani Oțil a vorbit, de curand, despre problemele de sanatate cu care s-a…

- Parcul Național Apuseni a postat pe pagina de YouTube doua videoclipuri cu doua dintre cele mai greu de surprins animale salbatice din zona noastra: lupul și pisica salbatica. Animalele au fost surprinse de camerele instalate de reprezentanții Parcului Național Apuseni. Lupul este o specie protejata,…

- Comuna Calarași din județul Dolj este in alerta din cauza șacalilor. In noaptea de joi spre vineri, aceștia au intrat in curțile localnicilor și au ucis zeci de animale. Ultimul atac s-a soldat cu moartea a 20 de oi și miei. „La ora 3 au atacat – și, cu instinct de vanatoare, nu de hrana, daca nu ieșea…

- In Munții Apuseni, peste 6,500 de familii au ramas fara curent din cauza copacilor cazuți pe cablurile electrice.Nici alte 2.000 de familii din Harghita nu știu cand vor avea din nou electricitate dupa ce zapada și viscolul au pus la pamant stalpii de electricitate.Pe mai multe drumuri din Transilvania…