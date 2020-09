Stiri pe aceeasi tema

- Primul deces oficial din cauza Covid-19 s-a inregistrat pe data de 11 ianuarie 2020, in China, la aproape o luna dupa descoperirea noului coronavirus la Wuhan. Acum, numarul morților din cauza Covid-19 a ajuns la un milion, la nivel mondial. Potrivit ultimului bilanț al OMS, in primele 9 luni ale anului, numarul…

- Ministrul Educației, Monica Anisie, a spus ca in fiecare clasa va fi instalat un laptop sau o camera pe care o vor folosi profesorii, elevii sau personalul unitații de invațamant – bibliotecari, informaticieni sau laboranți. Este un laptop al clasei sau o camera, depinde de fiecare unitate de invațamant.…

- Evenimentul, ajuns anul acesta la cea de-a VIII-a ediție, era programat pentru perioada 11-13 septembrie. Potrivit organizatorilor, decizia a fost luata dupa mai multe ședințe și intalniri cu organizatorii de programe și instituții de sanatate publica, desi initial au fost inaintate mai multe scenario…

- Criza sanitara provocata de Covid-19 ar putea arunca in saracie extrema pana la 100 de milioane de persoane, un numar mai mare decat se estima anterior, a avertizat joi presedintele Bancii Mondiale, David Malpass, intr-un interviu acordat AFP. Anterior, institutia financiara internationala estima ca…

- Societatate Vital anunta sistarea furnizarii apei potabile luni, 17 august, in Sighetu Marmatiei. Din cauza unei conducte sparte, sighetenii nu au apa la robinete pana la ora 18.00. Echipele de intervenție sunt la fața locului, pentru remedierea situației și reluarea furnizarii apei potabile in cel…

- Parintii vor fi sprijiniti in cazul in care cursurile scolare vor trebui intrerupte din cauza pandemiei – a anuntat premierul Ludovic Orban. El a precizat insa ca fata de perioada starii de urgenta masura va fi una flexibila. Familiile cu copii vor putea beneficia si in anul scolar care urmeaza de 75%…

- Nevoiți sa lucreze de acasa din cauza pandemiei, mulți orașeni au descoperit cu bucurie și munca in aer liber și au reușit sa-și amenajeze primele lor gradini cu legume. Dupa o investiție minima, oamenii se bucura acum de legume proaspete, fara chimicale. Avantajul este dublu: gradinaritul asigura și…

- Pandemia a blocat la noi in tara sute de studenti straini care, din cauza restrictiilor de zbor, nu au mai putut sa se intoarca acasa. Fortati de imprejurari multi au fost nevoiti sa-si caute de lucru. Asadar in aceasta vara putem sa ii intalnim in hoteluri, pe terase sau pe plaja. Sunt din Republica…