- Avand in vedere masurile adoptate de Guvern, accesul in Primaria Sfantu Gheorghe si in institutiile subordonate se va face doar cu unul dintre urmatoarele documente: certificatul verde care atesta vaccinarea impotriva COVID-19; rezultatul negativ al unui test RT-PCR nu mai vechi de 72 de ore; rezultatul…

- Incepand cu luna ianuarie, s-au modificat tarifele pentru serviciile de agrement din statiunea Sugas Bai, administrate de Primaria Sfantu Gheorghe. Lista de prețuri pentru serviciile oferite, care includ activitați sportive, de recreere și de sanatate, nu s-a schimbat in cei 7 ani de existența, insa…

- Dezvolta aspectul zonei in care locuiești și contribuie prin demersul tau la infrumusețarea spațiilor verzi din orașul Sfantu Gheorghe pentru a te putea bucura de un mediu inconjurator mai ordonat și mai ingrijit. Cum poți infrumuseța zona in care locuiești? Inscrie-te in Programul de infrumusetare…

- Primaria Sfantu Gheorghe si TEGA S.A. pun la dispozitia locuitorilor o platforma unde pot fi urmarite in timp real locatiile utilajelor folosite de TEGA pentru deszapezirea strazilor din Sfantu Gheorghe. Pentru a accesa platforma dati click AICI si introduceti: Utilizator: tega22 Parola: tega22 La fel…

- Proiectul de modificare a programului multianual „Dam valoare rablei tale”, initiat de Primaria Sfantu Gheorghe in luna aprilie a acestui an cu scopul de a elimina din trafic masinile vechi si poluante, a fost pus in dezbatere publica, principala modificare vizand reducerea vechimii masinilor eligibile…

- Programul de evaluare a posturii si coordonarii miscarilor elevilor din clasele primare, initiat de Primaria Sfantu Gheorghe, a relevat ca platfusul este una dintre cele mai frecvente deficiente. Potrivit coordonatorilor programului, lansat in luna mai a.c, in cadrul acestuia au fost evaluati 2.202…

- „Dintre lucrarile pe care le derulam in prezent, strada Iustinian Teculescu este cea mai importanta investiție a noastra in statiunea Covasna. Aici trebuie sa inlocuim doua conducte de presiune, iar colegii noștri lucreaza la acest proiect de aproape doua luni”, spune Attila Kozsokar, directorul Gospodarie…

- Asociatia Romana pentru Smart City (ARSC) anunta lansarea campaniei „Romania fara ghisee”, cu scopul de a facilita comunicarea intre institutii si interactiunile cu cetatenii. „Stiati ca 7 din 10 romani sunt nevoiti sa-si ia o zi din concediu pentru a rezolva probleme ce tin de interactiunea cu institutiile…