- RECRUTARE… Inspectoratul de Jandarmi Vaslui anunța tinerii vasluieni, interesați de o cariera militara, ca se pot inscrie la concursul de admitere la Academia de Poliție. Candidații trebuie sa fie absolvenți de liceu, cu diploma de bacalaureat, sa aiba cel mult 27 de ani impliniți in cursul acestui…

- Politistii din cadrul Serviciului de Investigare a Criminalitatii Economice Bacau au finalizat cercetarile intr-un dosar penal privind savarșirea infracțiunilor de inșelaciune, fals in inscrisuri sub semnatura privata și fals in declarații. Din cercetari s-a stabilit ca, cinci barbați cu varste cuprinse…

- Liderul consilierilor locali ai USR din Sectorul 5, Alexandru Dimitriu, spune ca nu exista niciun temei legal pentru ca Primaria Capitalei sa refuze emiterea certificatului de urbanism pentru ca blocul din str. Nicolae Dragan nr. 5A sa fie racordat la reteaua de electricitate. Fii la curent cu…

- Vlad Popescu, deputat PSD, fiul lui Cristian Popescu Piedone, ar putea candida pentru Primaria Sectorului 5 din partea AUR, sustin surse politice pentru News.ro. Piedone jr. ar prefera sa candideze sustinut de PSD, insa Marcel Ciolacu se opune. Liderul social-democrat l-ar prefera pe Alexandru Petrescu,…

- Sorin Marinescu din Faurei, Braila, presedinte al unui sindicat independent din transportul feroviar, a fost gasit vinovat de delapidare. Nu a recunoscut acuzatia, dar o expertiza contabila a stabilit lipsa nejustificata a 230.000 de lei din banii sindicalistilor.

- “In momentul de fata nu se poate vorbi de intarzieri. Capetele A8, care sunt finantate prin PNRR, sunt in faza studiului de fezabilitate. Cu toate acestea, problemele semnalate de unul dintre consilierii ministrului Sorin Grindeanu au fost create de incompetenta ministrilor USR, Catalin Drula si Cristian…

- BRUTE… Un tanar de 26 de ani, din comuna Vulturești, a ajuns in coma la spital dupa ce a fost batut de mai multe persoane, langa discoteca din comuna. Era marți, in jurul orei 4 dimineața, cand Marin J. impreuna cu alți doi prieteni, au ieșit din local pentru a merge acasa. La cațiva metri […] Articolul…

- Drumul, care este in lungime de 76 de kilometri, este finantat din fonduri europene si ar trebui finalizat in 24 de luni. Sefii Consiliului Judetean Vrancea au semnat certificatul de urbanism in scopul elaborarii studiului de fezabilitate si proiectului tehnic de executie pentru obiectivul ”Drum expres…