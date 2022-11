Dimitri’s Bats lansează CASABLANCA – un cântec despre o iubire pierdută Povestea de dragoste s-a incheiat. Și totuși ții in continuare la persoana pe care ai iubit-o. Despre asta e vorba in noul cantec Dimitri’s Bats, CASABLANCA – o iubire pierduta, care acum se continua prin altceva. Dar ce ar putea crește vreodata in locul pasiunii care acum a disparut? Ar exista oare loc pentru o apropiere mai blanda, mai calda? Sau e totul doar un paravan pentru ceva intunecat și toxic? Piesa graviteaza in jurul unui ritm constant, ca bataile unei inimi, coloana vertebrala peste care toate celelalte straturi muzicale se aduna. Chitarele vaporoase, sintetizatorul masiv și percuția… Citeste articolul mai departe pe crazyradio.ro…

