Dimineața unui înotător împovărat de gânduri Intr-o lume care s-a umplut de voci care promoveaza gandirea pozitiva, mișcarea, buna dispoziție, dezvoltarea personalitații, mancarea bio, somnul de dupa-amiaza, increderea deplina in forțele proprii, diminețile multora dintre noi arata taman invers. Ora 6.35. Cobori in fața blocului. Temperatura optima, dar la radio s-a anunțat inca o zi caniculara. Pornești printre blocuri. O femeie iși plimba cațelul. Potaia iși face treaba pe alee. Femeia ar trebui sa pregateasca o punga, sa-și faca „treaba” de stapana. Treci mai departe, n-are rost sa-ți bați capul. Ajungi in strada. Oamenii se grabesc spre… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

Sursa articol si foto: libertatea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Specialiștii au facut cercetari amanunțite pentru a afla de ce unele persoane mor in urma unui eveniment stresant prin care au trecut, respectiv decesul unei persoane dragi sau poate chiar și o desparțire. Oamenii de știința au concluzionat ca perioadele grele prin care trece o persoana cresc nivelul…

- Astazi, vremea va deveni calduroasa in majoritatea zonelor, caniculara in Banat si Crisana. Disconfortul termic va fi in crestere, iar indicele temperatura umezeala (ITU) va atinge si depasi usor pragul critic de 80 de unitati in vestul si sud-vestul tarii si izolat in rest. Cerul va fi variabil, cu…

- Locuitorii din cartierul Micești sunt nemulțumiți de faptul ca o cerere depusa la Primaria Municipiului Alba Iulia, adresata primarului Gabriel Pleșa, nu și-a gasit rezolvare pana in prezent. Aceasta a fost depusa la registratura primariei și a primit numarul de ordine 57348, in data de 20.05 a anului…

- Meteorologii anunta ploi moderate cantitativ si intensificari ale vantului, in intreaga tara, pana joi la pranz. Potrivit meteorologilor, pana joi, la ora 12.00, in regiunile estice, sud-estice, precum si in zona Carpatilor de Curbura va continua sa ploua in general moderat cantitativ si se…

- Oamenii au povestit ce s-a intamplat, inainte ca mașina afaceristului sa fie aruncata in aer. Parchetul General a anunțat ca a preluat ancheta, insa cei care au fost de fața la tragedie nu au fost chemați inca la audieri. Surse judiciare spun ca bomba ar fi fost plasata sub scaunul șoferului și detonata…

- Astazi, vremea va fi racoroasa, exceptand sud-estul si sudul teritoriului, unde va fi apropiata de normal sub aspect termic. Cerul se va innora treptat incepand din sud-vestul tarii si, mai ales dupa-amiaza si seara, vor fi averse si descarcari electrice in Banat si Crisana si local in Maramures, Transilvania…

- Pana in aceasta seara, ramane in vigoare o informare meteorologica, conform careia vor fi perioade in care instabilitatea atmosferica va fi accentuata și se va manifesta prin averse ce vor avea și caracter torențial, descarcari electrice, intensificari de scurta durata ale vantului, vijelii și, izolat,…

- Astazi vremea va fi predominant frumoasa si va deveni calda in regiunile vestice, in timp ce in restul teritoriului valorile termice diurne se vor situa in jurul normelor perioadei. Cerul va fi mai mult senin. Vantul va sufla slab si moderat, cu unele intensificari in sudul Banatului. Temperaturile…