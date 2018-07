Stiri pe aceeasi tema

- Societatea comerciala Indemanarea Prodcom a reusit sa puna mana pe doua contracte in valoare totala de un milion de euro, in aceeasi comuna. Este vorba despre amenajarea unor parcari din zona RAAL si extinderea retelei de apa si apa uzata din Prundu Bargaului. Primaria Prundu Bargaului a scos la licitatie…

- Lovitura de teatru in dosarul Linei Monica Craciun, femeia din Bistrita-Birgaului acuzata ca si-ar fi ucis trei bebelusi imediat dupa nastere! Acuzata contesta expertizele genetice efectuate de Institutul National de Criminalistica, pe motiv ca acesta, desi este subordonat Inspectoratului General al…

- Biserica Ortodoxa din Cepari, monument istoric de categorie B, va fi reabilitata, contractul de executie a lucrarilor fiind scos la licitatie la jumatatea lunii aprilie. Suma estimata a lucrarilor se cifreaza la aproape doua milioane lei, fara TVA. Surprinzator este, dar la modul placut, faptul ca lacasul…

- Judecatoarea Daniella Berbecariu, cea banuita ca ar fi primit bani prin intermediul fostei grefiere Veronica Feher, de la Floarea Telcian pentru a pronunta sentinte mai favorabile celor doi fii ai acesteia care au fost acuzati de omor, s-a pensionat. Nu putem spune insa ca a iesit in totalitate din…

- O gradinita ce ar urma sa se ridice in comuna Tiha Bargaului a adus in fata judecatorilor doi granzi ai licitatiilor publice. Este vorba despre M.I.S. Grup si Dimex 2000 Company, care se „lupta” pentru un contract de mai bine de jumatate de milion de euro. Comuna Tiha Bargaului are in derulare mai…

- Dupa ce a bifat tot ce se poate in materie de licitatii publice, M.I.S. Grup se reprofileaza si se apuca de imobiliare. Preturile exagerat de mari la locuinte, l-au determinat pe Iugan sa intre si pe piata aceasta, iar primul bloc va fi ridicat in cea mai aglomerata zona din oras, din cele patru care…

- Conform unui raport dat publicitatii recent, Romania ocupa unul din primele locuri in Uniunea Europeana la numarul de accidente de circulatie cu victime umane, morti si raniti. Urmand acelasi trend, Bistrita-Nasaud ocupa un loc similar, la acelasi capitol, morti si raniti, in randul judetelor patriei. Cauzele…

- A fost semnat zilele trecute si contractul pentru cel de-al cincilea lot din Poarta Transilvaniei, acesta fiind atribuit asocierii de firme MIS Grup SRL – Technocer SRL – Drumserv SA – Luca Way SRL, care a avut o oferta de circa 8 milioane de euro. Evaluarea ofertelor a fost finalizata de comisia de…