- Mai multe persoane testate pozitiv la Covid 19 s-au plans ca sunt contactate foarte tarziu de Direcția de Sanatate Publica din București. Pot trece 10 sau chiar 14 zile de la rezultate și mai grav este ca in acest timp nu se fac anchetele epidemiologice. Au fost cazuri in care cei infectați sau cei…

- La nivelul judetului Brasov exista un numar de 16 focare si microfocare de colectivitate de COVID-19, in spitale, firme private, un centru de plasament si unul de ingrijire a persoanelor varstnice, precum si in lotul national de judo, conform centralizarii efectuate de Directia de Sanatate Publica.…

- Primarul din Sighetu Marmației este infectat cu virusul SARS-CoV-2 și a fost internat in spital. Primaria Sighetu Marmației iși suspenda activitatea pana luni, 5 octombrie. Comitetul Județean pentru Situații de Urgența Maramureș anunța confirmarea infectarii cu virusul SARS-CoV-2 a primarului municipiului…

- Unul dintre cele mai mari spitale din Capitala este anchetat, dupa ce s-a constatat ca nu a raportat cazurile de coronavirus inregistrate in randul medicilor de acolo. La Spitalul Elias din Bucuresti au fost inregistrate mai multe cazuri COVID, insa nu au fost si raportate la Directia de Sanatate Publica,…

- Ziarul Unirea Incasari uriașe pentru DSP Alba, in urma testarii la cerere pentru concedii. Mai puțin de 2% dintre solicitanti depistati cu COVID-19 Aproape jumatate de milion de lei a incasat Directia de Sanatate Publica (DSP) Alba in urma testelor contra cost pentru noul coronavirus. Banii provin,…

- Directia de Sanatate Publica (DSP) Bucuresti are, de joi, un call center dedicat COVID-19, unde se pot primi informatii si indrumari legate de infectarea cu noul coronavirus. Numarul unic este 021/9462 si poate fi apelat in intervalul orar 8.00- 22.00, de luni pana duminica.

- Direcția de Sanatate Publica mai dispune de un numar foarte mic de kituri cu care se poate depista prezența virusului Sars-Cov-2. In aceste condiții, se mai lucreaza doar testele care reprezința urgența, restul sunt trimise la București, ceea ce inseamna ca dureaza circa doua zile pana vin rezultatele.…

- Primaria Capitalei acuza Ministerul Sanatatii de practicarea unei "duble masuri" in raport cu municipalitatea in privinta testarii COVID-19, in conditiile in care "a interzis" ca bucurestenii sa fie testati gratuit la Arena Nationala, dar "incurajeaza" testarea in parcarea unui mall. "Ministerul Sanatatii…