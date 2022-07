Dilema comandamentului rus din Ucraina: Donbas sau Herson? Comandamentul rus al trupelor de invazie are la acest moment o dilema, ar trebui sa aloce mai multe forțe pentru ofensiva din Donbas sau sa intareasca defensiva din Herson, unde pare ca incepe contraofensiva ucraineana, afirma ministerul britanic al apararii in evaluarea de luni dimineața. Ce spun serviciile speciale militare britanice: Luptele neconcludente continua atat in zona Donbas, cat și in zona Herson. Comandanții ruși continua sa se confrunte cu o dilema: sa aloce resurse ofensivei in est sau sa consolideze apararea in vest?La 18 iulie 2022, serviciile de informații au identificat o instalație… Citeste articolul mai departe pe timpul.md…

