- Decizie de ultima ora a DIICOT. Procurorii au decis sa renunte la ancheta care-l viza pe Darius Valcov, fost consilier al Vioricai Dancila, care a postat pe Facebook, in august 2018, protocolul dintre SRI și Parchetul General. In dosar era cercetata fapta de divulgarea secretului care pericliteaza…

- Un barbat care a transportat marfa in Ungaria, Austria, Germania, Franta si Spania a spus la revenirea in tara prin Jimbolia, ca a fost in Serbia. La Parchetul de pe langa Judecatoria Timisoara a fost inregistrat un dosar penal in care se fac cercetari pentru fals in declaratii. In ultima zi a lunii…

- Un barbat care a dus marfa in Ungaria, Austria, Germania, Franța și Spania a spus, la revenirea in țara prin Jimbolia, ca a fost in Serbia.La Parchetul de pe langa Judecatoria Timișoara a fost inregistrat un dosar penal in care se fac cercetari pentru fals in declarații, potrivit Mediafax.ro.…

- Unul dintre cei mai buni hackeri din Romania a fost executat in stil mafiot. Tanarul a fost impușcat in scara unui bloc din Bacau. Polițiștii au intrat in alerta și acum il cauta pe criminal. Nimeni nu a vazut ce s-a intamplat, insa locatarii din zona au auzit focurile de arma. Un tanar cunoscut ca…

- Procurorii DIICOT au descoperit droguri intr-un autoturism care transporta colete din Italia (orasul Torino), cu destinatia Bacau, in acest caz fiind retinute patru persoane. Duminica, procurorii DIICOT - Serviciul Teritorial Bacau impreuna cu ofiterii de politie judiciara au efectuat,…

- Un șofer, cetațean sarb, in varsta de 28 de ani ce se afla la volanul unui ansamblu rutier fara incarcatura, a incercat sa introduca in țara peste 35.295 pachete de țigari fara forme legale. Polițiștii de la frontiera au descoperit ca incarcatura se afla intr-un spațiu special amenajat in podeaua…

- Trei traficanti de droguri au fost prinsi de procurorii DIICOT in parcarea unui restaurant din municipiul Drobeta-Turnu Severin, noteaza Agerpres. Potrivit sursei citate, aceștia aveau asupra lor un colet cu 250 de grame de cocaina si 102 grame de cannabis, droguri ce urmau sa fie comercializate catre…

- Peste treizeci de persoane, majoritatea de nationalitate romana, sunt judecate marti in Franta intr-un dosar de proportii. 19 barbati si 14 femei vor fi judecati incepand de marti in Franta, la Saint-Nazaire, intr-o fosta baza nazista pentru submarine. Majoritatea inculpatilor sunt romani, provenind…