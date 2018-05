Ce spune Ludovic Orban despre sesizarea depusa la Parchet vizandu-i pe Dancila si Dragnea

Informatia care a iscat foarte multe reactii in spatiul public in cursul dupa-amiezii de joi tine de sesizarea pe care Ludovic Orban a depus-o la Parchetul General. Daca in prima faza se vehicula ca ar fi vorba despre o plangere… [citeste mai departe]