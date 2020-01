Stiri pe aceeasi tema

- Urmare a informatiilor aparute in spatiul public referitoare la modul in care rechizitoriul in dosarul "Caracal" a fost difuzat catre mass media, Biroul de Informare si Relatii Publice aduce la cunostinta urmatoarele:La data de 27.01.2020, procurorul sef adjunct al Directiei de Investigare a Infractiunilor…

- DIICOT face ancheta pentru a aflat cum a ajuns rechizitoriul in Cazul Caracal."Urmare a informațiilor aparute in spațiul public referitoare la modul in care rechizitoriul in dosarul „Caracal” a fost difuzat catre mass-media, Biroul de Informare și Relații Publice aduce la cunoștința urmatoarele:…

- Ioana Bogdana Albani, care candideaza la sefia Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism (DIICOT), a afirmat, vineri, ca a identificat printre punctele slabe ale institutiei numarul redus de procurori si fluctuatia de personal, conform Agerpres.Citește…

- Procurorii DIICOT fac miercuri 76 de percheziții in București și alte 13 județe intr-un dosar care are in centru un prorector și mai mulți profesori și angajați de la Universitatea Spiru Haret. Procurorii susțin intr-un comunicat de presa ca in Universitatea Spiru Haret a fost constituit…

- Urmare a interesului manifestat de catre reprezentantii mass media cu privire la cauza penala cunoscuta sub denumirea generica ldquo;Rompetrol", Biroul de informare si Relatii Publice din cadrul Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizat si Terorism este imputernicit sa aduca…

- Procurorul șef adjunct al Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizata și Terorism, Giorgiana Hosu, a anunțat, miercuri, intr-o conferința de presa, ca in cazul Caracal a mai fost reținut un barbat suspectat ca ar fi violat-o pe Luiza Melencu, tanara de 18 ani disparuta din…

- DIICOT a stabilit ca Gheorge Dinca, suspectul din cazul crimelor de la Caracal, in care doua tinere au disparut fara urma, ar fi avut un complice. Un om al strazii, de 46 de ani, care il ajuta la curațenie in curte din cand in cand, este acel complice. Gheorghe Dinca ar fi violat-o pe Luiza Melencu,…

- DIICOT a anunțat o conferința de presa, la care va participa Giorgiana Hosu, procurorul șef adjunct. Reprezentanții instituției nu au facut insa public și subiectul intalnirii cu presa.DIICOT organizeaza in scurt timp o declarație de presa, dar nu a comunicat și subiectul pe care il va aborda.”Biroul…