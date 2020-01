Stiri pe aceeasi tema

- Gheorghe Dinca a fost trimis in judecata pentru uciderea Alexandrei Maceșanu și a Luizei Melencu, iar in rechzitoriul construit de procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizata și Terorism sunt descrise momentele cumplite prin care au trecut cele doua adolescente in…

- Procurorii DIICOT anunta ca Gheorghe Dinca si Stefan Risipitianu au fost trimisi in judecata pentru trafic de persoane, trafic de minori, omor calificat, viol si profanare de cadavre. Cauza va fi judecata la Tribunalul Olt. „Prin actul de sesizare s-a retinut faptul ca la 14.04.2019, in jurul orelor…

- Procurorul general Bogdan Licu a confirmat rechizitoriul in dosarul Caracal. Acesta sustine ca sunt dovezi suficiente care atesta ca Alexandra Macesanu si Luiza Melencu au fost ucise de Dinca, au fost violate si trupurile ambelor fete au fost arse.

- Procurorii DIICOT au finalizat, vineri, rechizitoriul in dosarul „Caracal”, urmand ca principalul suspect in acest caz, Gheorghe Dinca, sa fie trimis in judecata pentru uciderea celor doua tinere, Alexandra Macesanu si Luiza Melencu.

- Gheorghe Dinca, principalul suspect in cazul crimelor de la Caracal, a fost, vineri, la sediul DIICOT, pentru a face noi declarații in cazul dispariției Alexandrei Maceșanu și a Luizei Melencu.Aceasta noua ”convocare” a lui Gheorghe Dinca in fața procurorilor DIICOT a venit dupa ce barbatul și-a schimbat…

- Principalul suspect in cazul crimelor din Caracal, Gheorghe Dinca, a fost adus vineri la DIICOT, dupa ce ieri le-a spus procurorilor ca nu a ucis-o pe Luiza Melencu și ca fata a fost luata din casa de un barbat și de o femeie, relateaza Stiripesurse.Dinca a ajuns in jurul pranzului la sediul DIICOT…

- Informații de ultima ora din ancheta DIICOT. Gheorghe Dinca le-a spus anchetatorilor ca nu l-a avut complice doar pe Ștefan Risipițeanu, barbatul care a recunoscut ca a violat-o pe Luiza Melencu, ci și pe alți barbați. Dinca a scris nu mai puțin de 20 de pagini, conform Romania TV, refuzand inițial…

- Membrii familiei Melencu protesteaza marti in fata DIICOT, fiind nemultumiti de modul in care decurge ancheta dispariției Luizei, adolescenta pe care Gheorghe Dinca, ar fi rapit-o in aprilie. Luiza Melencu, fata de 18 ani, disparuta in luna aprilie, se pare ca este una dintre victimele lui Dinca. Monica…