Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat de 29 de ani din Timis a fost arestat preventiv pentru 30 de zile sub acuzatia de trafic de droguri de mare risc, in forma continuata. In cauza s-a retinut faptul ca inculpatul, in mod repetat si in baza aceleiasi rezolutii infractionale, a procurat si comercializat droguri de mare risc, in…

- La data de 22.02.2021, procurorii Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism ndash; Biroul Teritorial Satu Mare impreuna cu ofiteri de politie judiciara din cadrul SCCO Satu Mare au efectuat un numar de 14 perchezitii domiciliare, pe raza judetului Satu Mare, intr…

- Inculpatul urmeaza sa fie prezentat in cursul zilei de astazi Tribunalului Iasi cu propunere de arestare preventiva.La data de 07.02.2021, procurorii Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism ndash; Serviciul Teritorial Iasi au dispus retinerea pe o perioada de…

- Un barbat de 47 de ani a fost retinut de procurorii Serviciului Teritorial Iasi al Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism (DIICOT) dupa ce a fost prins in timp ce vindea un kilogram de canabis. Potrivit unui comunicat transmis AGERPRES, barbatul a fost retinut,…

- Trei inculpati au fost retinuti pentru savarsirea infractiunilor de introducere in tara de droguri de risc si trafic de droguri de risc.La data de 28.01.2021, procurorii Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism ndash; Serviciul Teritorial Galati au dispus retinerea…

- Un barbat a fost retinut de procurorii Serviciului Teritorial Iasi al Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism (DIICOT) pentru ca ar fi vandut droguri pe raza municipiului Iasi, potrivit Agerpres. Potrivit unui comunicat transmis, marti, de DIICOT,…

- Inculpatii au distribuit catre consumatori droguri de risc si mare risc, precum si substante cu efect psihoactiv.La data de 04.01.2021, procurorii Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism ndash; Serviciul Teritorial Suceava au dispus retinerea pe o perioada de…