Stiri pe aceeasi tema

- Procurorii DIICOT Ploiesti au efectuat azi trei perchezitii domiciliare, pe raza judetelor Constanta si Prahova si a municipiului Bucuresti, intr o cauza vizand destructurarea unui grup infractional organizat, specializat in savarsirea infractiunilor de fals in inscrisuri sub semnatura si inselaciune.…

- Procurorii DIICOT Ploiesti au facut, miercuri, trei descinderi in Ploiesti si Constanta, la sediul companiei Rompetrol Rafinare S.A intr-un dosar in care sunt cercetate infractiuni de fals in inscrisuri sub semnatura si inselaciune. Anchetatorii suspecteaza ca reprezentantii rafinariei Vega din Ploiesti…

- Zece persoane sunt audiate in urma a 13 perchezitii domiciliare efectuate miercuri in judetul Constanta, la suspecti de trafic de minori si proxenetism, a informat Inspectoratul de Politie Judetean. Potrivit IPJ Constanta, miercuri dimineata, politistii Brigazii de Combatere a Criminalitatii Organizate…

- PERCHEZIȚII LA LOCUINȚELE UNOR PERSOANE BANUITE DE TRAFIC DE DROGURI DE RISC ȘI MARE RISC In aceasta dimineața, polițiștii Brigazii de Combatere a Criminalitații Organizate Ploiești, impreuna cu procurorii D.I.I.C.O.T. – Serviciul Teritorial Ploiești, au efectuat 10 percheziții domiciliare,…

- VIDEO PERCHEZIȚII: Trei kilograme de droguri capturate de DIICOT Alba Iulia dupa descinderi in Alba și Cluj Trei kilograme de cannabis au fost descoperite de polițiștii DIICOT Alba Iulia, in urma unor percheziții, efectuate in Alba și Cluj. Potrivit IPJ Alba, miercuri, 24 noiembrie, polițiștii Brigazii…

- Politistii Directiei de Combatere a Criminalitatii Organizate si Brigazii de Combatere a Criminalitatii Organizate Iasi, impreuna cu procurori din cadrul D.I.I.C.O.T. – S.T. Iasi, desfasoara o actiune, care vizeaza persoane banuite de introducere in tara de droguri de risc si trafic de droguri de risc…

- Politistii din cadrul Brigazii de Combatere a Criminalitatii Organizate Constanta, sub coordonarea D.I.I.C.O.T. S.T. Constanta, au pus in aplicare 4 mandate de perchezitie domiciliara, in municipiul Constanta, intr un dosar penal care vizeaza savarsirea infractiunilor de trafic de persoane, tentativa…

- Procurorii Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism ndash; Structura Centrala au dispus retinerea pentru o perioada de 24 de ore a unui numar de 13 inculpati, pentru savarsirea infractiunilor de constituire a unui grup infractional organizat, trafic de persoane,…