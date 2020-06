Stiri pe aceeasi tema

- In ultimele 24 de ore, județul Bistrița-Nasaud inregistreaza un singur caz de infectare cu SARS Cov-2, fiind vorba despre un asistent medical de la Serviciul Județean de Ambulanța Bistrița-Nasaud, patru persoane au fost declarate vindecate și externate, iar numarul deceselor a crescut cu unu. De asemenea,…

- Inca patru bistrițeni au fost depistați pozitiv cu CoVid-19, iar alte patru s-au vindecat, in ultimele 24 de ore. Printre cei depistați pozitiv se numara un angajat al Primariei Feldru, dar și un angajat al Finanțelor Publice Bistrița-Nasaud. La nivel național, in același interval, au fost inregistrate…

- De acum profesorii „ies la tabla”, pentru a se pregati temeinic pentru mediul online . Programul destinat cadrelor didactice este pentru a preda cu succes in mediul virtual, mai mult și ii sprijina in dezvoltarea de abilitați și competențe digitale recunoscute la nivel european, printr-un curs intensiv…

- In ultimele 24 de ore, 16 persoane din Bistrița-Nasaud au fost depistate pozitiv cu CoVid-19 și doar una a fost declarata vindecata și externata. La nivel național, in același interval, au fost inregistrate alte 165 de noi cazuri de imbolnavire, 219 persoane s-au vindecat, iar alte 29 au decedat. Potrivit…

- Informații de ultima ora privind distribuția cazurilor de coronavirus in Romania. Care este situația pe județe astazi, 2 mai, aflați din tabelul de mai jos, facut public de Grupul de Comunicare Strategica.Citește și: Bogdan Anicescu, traducatorul pentru surdo-muți: Ce 'piedici' ii pun Marcel…

- In ultimele 24 de ore, in Bistrița-Nasaud s-au inregistrat 10 noi cazuri de imbolnavire cu CoVid-19, 4 persoane au fost vindecate și externate, iar 3 persoane au decedat. Totodata, 11 persoane au intrat in carantina instituționalizata. La nivel național, in același interval, au fost inregistrate alte…

- Pe teritoriul Romaniei au fost confirmate 5.467 de cazuri de persoane infectate cu virusul COVID – 19 (coronavirus), anunța Grupul de Comunicare Strategica. Dintre acestea, cele mai multe cazuri sunt la Suceava, unde sunt peste 1.500 de persoane infectate. Crește numarul infecțiilor in județele Hunedoara…

- BULETIN DE PRESA, 30 Martie 2020, ora 13.00 Incepand de ieri, 29 martie, odata cu intrarea in vigoare a Ordonanței Militare nr. 4, circulația persoanelor care au implinit varsta de 65 de ani, in exteriorul locuinței/gospodariei, este permisa și in afara intervalului orar 11.00-13.00, daca aceasta se…