Stiri pe aceeasi tema

- Lionel Messi i-a adus un omagiu lui Diego Maradona, ieri, la meciul Barcelona - Osasuna 4-0, imbracand tricoul lui Newell's Old Boys, purtat de "El Pibe D'Oro" in sezonul 1993/1994, noteaza digisport.ro .

- Diego Maradona a murit miercuri, 25 noiembrie 2020, la varsta de 60 de ani. Diego i-a trimis mesaj iubitului fostei sale soții, Veronica Ojeda: „Mario, sa ai grija de ea. Am mulți copii, dar la Diego Fernando țin cel mai mult”. Maradona, considerat de mulți cel mai mare fotbalist din istorie, a murit…

- Diego Maradona a murit miercuri, 25 noiembrie 2020, la doar 60 de ani. Tricoul pe care „El Pibe de Oro” l-a purtat in „sfertul” de finala de la CM din 1986, Argentina - Anglia 2-1, poate fi achiziționat in schimbul unei sume importante. Maradona, considerat de mulți cel mai mare fotbalist din istorie,…

- Diego Maradona a murit pe 25 noiembrie, la varsta de 60 de ani. Argentina continua sa il planga pe „El Pibe de Oro”, cel care reprezentat o figura emblematica pentru intreaga națiune argentiniana. Maradona, considerat de mulți cel mai mare fotbalist din istorie, a murit, miercuri, 25 noiembrie 2020,…

- Justitia argentiniana a deschis o ancheta, pentru a determina daca a existat neglijenta în cazul decesului lui Diego Maradona. Parchetul încearca sa afle daca legendarul jucator argentinian a primit îngrijirile necesare, scrie news.ro. Citeșet mai mult pe Digisport.ro

- Diego Maradona a murit miercuri, 25 noiembrie. Luata pe repede inainte de familie, decizia inmormantarii, programata joi seara, a infierbantat spiritele la Buenes Aires. Dincolo de incidentele dintre fanii nemulțumiți ca nu au putut sa-și prezinte ultimul omagiu la sicriul cu trupul neinsuflețit depus…

- In cartierul Boca din Buenos Aires, dar si in Europa, la Napoli si la Barcelona, locuri inalte ale carierei lui El Pibe de Oro (copilul de aur), emotia s-a raspandit in randurile fanilor, la cateva ore dupa anuntarea mortii lui Diego Maradona, campion mondial in 1986, aproape pe cont propriu. Presedintele…

- Cauza decesului: un stop cardiorespirator suferit in casa sa din Tigre. Informatia a fost preluata si de presa europeana, printre care Marca si L'Equipe. Pana la aceasta ora informatia nu a fost confirmata oficial. Reamintim ca la inceputul acestei luni cel supranumit El Pibe D'oro a suferit o interventie…