Stiri pe aceeasi tema

- Flavio Donizete, fost fundaș la Sao Paulo, a povestit in presa straina lupta pe muchie de cuțit purtata cu dependența de cocaina. Fotbalistul de 36 de ani, legitimat ultima oara la Portuguesa de Desportos, facea parte in 2005 din lotul cu care Sao Paulo a invins-o pe Liverpool cu 1-0, in finala Campionatului…

- Romanca Simona Suciu, asistent medical, spune ca Franta nu a invatat din experienta Italiei si nu a luat in serios pandemia de coronavirus, lucru care a facut ca situatia sa scape de sub control.

- Michel Verschueren, 89 de ani, 35 petrecuți la Anderlecht, a declarat intr-un interviu pentru presa belgiana: „Am facut multe pentru Alin Stoica și aș putea spune multe lucruri despre el. Nu vreau sa aprind focul”. Recent, intervievat de jurnaliștii belgieni, Alin Stoica a criticat tot ce inseamna acum…

- ​"Sa nu credeți ca este vorba doar despre o simpla raceala, pielea si buzele devin livide", spune Isil facând referire la calvarul prin care trece soțul sau în lupta cu Covid-19. Este vorba despre Rustu Recber, fost portar de legenda al Turciei. Nici pe departe o simpla raceala"Ultimele…

- Doua persoane au fost arestate preventiv si o a treia a fost plasata sub control judiciar, pentru trafic de droguri de risc si mare risc, dupa ce au comercializat cannabis, cocaina si ecstasy in cluburile din Complexul Studentesc din Timisoara.Potrivit unui comunicat de presa, de luni, al…

- Un barbat de 36 de ani si o femeie de 30 de ani au fost prinsi de politistii constanteni, dupa ce au vandut 11 doze de cocaina catre o alta persoana. Barbatul a fost retinut, femeia fiind cercetata sub control judiciar.

- Peste trei tone de cocaina provenind din America de Sud si care urmau sa soseasca in portul Marsilia au fost confiscate in Italia in cadrul unei operatiuni internationale de politie, a anuntat joi procuroarea din acest oras din sudul Frantei, Dominique Laurens, citata de France Presse, potrivit Agerpres.…