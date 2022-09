Stiri pe aceeasi tema

- Scandal uriaș intre Laurențiu Reghecampf și Ana Maria Prodan. Cei doi soți s-au intalnit in casa din Snagov și s-ar fi luat la bataie. Poliția a intervenit și i-ar condus la secție pe cei doi, care ar fi continuat scandalul și acolo. Laurențiu Reghecampf și Ana Maria Prodan s-au luat la bataie. Polițiștii…

- Polițiștii de frontiera din cadrul Sectorului Poliției de Frontiera Sarasau au descoperit in aceasta dimineata, in jurul orei 9.00, corpul unui barbat fara semne vitale, in albia raului Tisa. Acesta a fost gasit la aproximativ 5 metri de malul romanesc, pe direcția localitații Sapanța. In cauza cercetarile…

- Un tanar din comuna Barsana a fost urmarit in trafic si sicanat pe DJ 186 de o masina in care se aflu trei barbati, a informat, marti, purtatorul de cuvant al IPJ Maramures, Ionela Cozma.

- Politia chineza a deschis o ancheta dupa ce o vloggerita a dat publicitatii o inregistrare video controversata in care poate fi vazuta degustand un exemplar mare de rechin alb, o specie protejata, au indicat autoritatile si media locale, informeaza marti AFP. Fii la curent cu cele mai noi…

- Trei adolescente s-au incaierat intr-un parc din localitatea Orbeasca, lovindu-se cu pumnii si picioarele si tarandu-se pe asfalt una pe alta. Politia s-a autosesizat si a deschis dosar penal dupa ce imagini cu bataia au fost postate pe Facebook. Bataia a avut loc seara zilei de 10 iulie, in jurul orei…

- In plina seceta si in conditiile in care populatia primeste in multe zone din tara apa cu portia, un iaz al unui cetatean dintr-o localitate din Botosani este umplut cu apa din reteaua publica.