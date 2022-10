Stiri pe aceeasi tema

- Anamaria Prodan si Laurentiu Reghecampf s-au prezentat la Politia Snagov, vineri seara, acuzandu-se reciproc de agresiune. Bataia a fost filmata, iar impresara si antrenorul au fost surprinși in timp ce isi dadeau palme si pumni, in plina strada.

- Laurențiu Reghecampf și Anamaria Prodan au fost implicați, vineri seara, intr-un conflict violent. Au aparut imagini de la bataia cumplita dintre cei doi, in urma careia aceștia au ajuns la secția de poliție. Vineri seara, in jurul orei 20:00, Realitatea Plus a difuzat o informație incredibila din…

- Din filmare se poate vedea cum Laurențiu Reghecampf o lovește in repetate randuri in fața pe celebra impresara fara sa țina cont nicio secunda ca este mama copilul lui sau și mai grav, ca se afla in plina strada, unde ii poate vedea și filma oricine. Episodul violent continua, iar tehnicianul o ia de…

- Laurențiu Reghecampf (47 de ani) și Anamaria Prodan (49 de ani) s-au desparțit in 2021, dupa un mariaj care data din 2008. Desparțirea dintre cei doi n-a fost una amiabila, ajungandu-se la proces...

- Laurențiu Reghecampf, care s-a mutat cu Corina Caciuc și baiețelul lor in Azerbaidjan, acolo unde el antreneaza echipa Neftchi Baku, ar trebui sa ajunga astazi in Romania, conform Click . Antrenorul și Anamaria Prodan ar putea ajunge la final cu procesul de divorț, dar și cu conflictul bunurilor comune.…

- Laurențiu Reghecampf, somat sa revina de urgența in Romania. Scandalul dintre antrenor și fosta soție, Anamaria Prodan, este departe de a se fi terminat. Așadar, ce se intampla acum in procesul de divorț al celor doi, vedeți in randurile de mai jos. Anamaria Prodan il acuza pe Laurențiu Reghecampf de…

- Aflata in plin proces de divorț de Laurențiu Reghecampf, Anamaria Prodan nu-și pierde zambetul de pe buze și face tot posibilul pentru a trece peste acest moment delicat al vieții sale. Frumoasa impresara de fotbal a fost surprinsa, recent, pe Instagram, pozand alaturi de un potent om de afaceri. Cu…

- Anamaria Prodan a anunțat recent ca va incepe un turneu motivațional inspirat de divorțul de Laurențiu Reghemcapf. Impresara iși dorește sa ajute și alți oameni sa treaca peste dezamagirile persoanelor iubite. Vedeta are un plan bine pus la punct in ceea ce privește decizia de a face acest turneu. Anamaria…