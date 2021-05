Stiri pe aceeasi tema

- O tanara balena cenusie ratacita in Marea Mediterana, la mii de mile departare de habitatul sau natural din Oceanul Pacific, incearca cu disperare sa se intoarca acasa, insa biologii sunt ingrijorati ca exemplarul ar putea sa nu supravietuiasca, informeaza Reuters. Balenele cenusii migreaza de obicei…

- Un barbat cunoscut drept „Robinson Crusoe al Italiei” dupa ce a locuit singur pe o insula din Marea Mediterana timp de mai bine de 30 de ani a anunțat ca va ceda în sfârșit presiunilor autoritaților și se va muta într-un apartament, relateaza The Guardian.Mauro…

- Marea Britanie va trimite un distrugator si o fregata antisubmarin in Marea Neagra, in contextul noilor tensiuni din regiune dintre Rusia si Ucraina. Concomitent, Royal Navy, marina militara a Regatului Unit, va mentine in stare de alerta avioane lupta F-35 si elicoptere Merlin specializate in lupta…

- Politia spaniola a anuntat, sambata, ca a arestat 100 de membri ai unei grupari care facea contrabanda cu hasis si marijuana. Banda transporta drogurile din Maroc in Spania folosind barci cu motor, relateaza Reuters. Barcile erau umplute cu hasis si marijuana si traversau Marea Mediterana…

- Dronele au surprins balenele cu inotatatoare intorcandu-se in aceeasi parte a coastei spaniole pentru un ritual anual de ospat cu crustacee, informeaza Reuters duminica. Balena cu inotatoare obisnuita traieste in oceanele din intreaga lume, inclusiv Oceanul Arctic, Atlantic si Marea Mediterana. Aceste…

- Opt membri ai unei grupari suspectati de trafic de migranti din enclava nord-africana Melilla catre Spania au fost arestati, a anuntat sambata politia, relateaza Reuters, potrivit Agerpres. Migrantii au platit 2.000 de euro (2.400 de dolari) fiecare pentru a trece Marea Mediterana cu barci…