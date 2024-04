Stiri pe aceeasi tema

- Constructorul auto japonez Nissan a anunțat marți ca va incepe sa produca la scara larga bateriile de tip „all-solid-state” pentru automobilele sale electrice, pana la inceputul anului 2029. Declarația a fost facuta in cadrul prezentarii unei facilitati unde ar urma sa existe o linie de productie pilot…

- Vanzarile globale de automobile electrice pe baterie si hibride plug-in (PHEV) au crescut cu 12% in martie, comparativ cu perioada similara din 2023, in conditiile in care vanzarile solide din America de Nord si China au compensat declinul de 9% din Europa, sustine firma de cercetare de piata Rho Motion,…

- Tesla și-a pierdut farmecul in acest an, pe masura ce cererea de vehicule electrice scade și presiunile din China cresc. Chiar și cei mai optimiști analiști au spus ca firma a fost o „epava" in cel mai recent trimestru.

- Numarul clientilor potentiali ai Tesla din SUA a inceput sa scada, conform unui studiu Caliber, scrie Reuters. Daca in noiembrie 2021 70% dintre americani luau in considerare sa cumpere o masina Tesla, numarul a scazut la doar 31% in luna februarie a acestui an. Datele arata o scadere de 8% doar in…

- ”Un numar mare de vehicule Luxeed S7 au iesit deja de pe linia de productie si sunt acum transportate pentru livrare catre clienti”, a postat Richard Yu, director general si presedinte al solutiilor pentru masini inteligente de la Huawei, pe platforma de socializare Weibo. Huawei a spus ca problemele…

- Chinezii intra puternic pe piața din Europa: Mașinile electrice care vor concura Dacia SpringCompania chineza Leapmotor va construi vehicule electrice cu preturi accesibile la uzina Tychy din Polonia a partenerului Stellantis, urmand sa concureze inclusiv Dacia Spring, au declarat vineri doua surse…

- Inca din luna noiembrie 2023, autoritațile au anunțat ca vor modificarea programului Rabla Plus. Acum, proiectul de modificare a fost pus in dezbatere publica. Astfel, cetațenii, instituțiile și organizațiile interesate au, conform legii, 10 zile lucratoare sa depuna opinii, propuneri sau sugestii.…

- Vanzarile globale de vehicule electrice au crescut cu 69% in ianuarie fata de anul precedent, dar au scazut cu 26% fata de decembrie, ca urmare a reducerii subventiilor sau a regulilor mai stricte din Germania si Franta si a vanzarilor mai scazute, sezonier, in China, a spus firma de cercetare de piata…