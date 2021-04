Stiri pe aceeasi tema

- Un marinar a facut greșeala de a semna o hartie prin care a fost desemnat paznic pe nava pe care a lucrat.Mohammed Aisha locuiește de patru ani pe o nava cargo abandonata in Egipt, relateaza BBC. ”Sunt ofițer al navei MV Aman. Sunt la bordul navei din mai 2017. Trebuie sa inot pana la țarm odata la…

- De patru ani, Mohammed Aisha locuieste pe o nava cargo abandonata in Egipt. Autoritatile portuare i-au confiscat pasaportul sirian, asa ca nu poate pleca din Egipt inainte ca nava sa fie vanduta sau sa-si gaseasca un inlocuitor, relateaza BBC. Numarul navelor abandonate este in crestere, conform Lloyd's…

- De patru ani, Mohammed Aisha locuieste pe o nava cargo abandonata in Egipt. Autoritatile portuare i-au confiscat pasaportul sirian, asa ca nu poate pleca din Egipt inainte ca nava sa fie vanduta sau sa-si gaseasca un inlocuitor, relateaza BBC. Numarul navelor abandonate este in crestere, conform Lloyd's…

- De patru ani, Mohammed Aisha locuiește pe o nava cargo abandonata in Egipt. In ultimele luni, a fost complet singur aici, relateaza BBC. Numarul navelor abandonate este in creștere, conform Lloyd's List, lasand navigatorii in situații disperate.

- Vestea ca Nelu Ploieșteanu este in stare grava din cauza noului coronavirus l-a afectat pe Aurel Padureanu. Iata ce a declarat soțul Corneliei Catanga. Aurel Padureanu traiește o drama din cauza virusului Nelu Ploieșteanu se afla la Terapie Intensiva, la spitalul Floreasca, intubat cu o saturație de…

- Un batran nevazator, care abia poate sa paseasca din cauza bolilor de care sufera, traieste singur, din mila vecinilor, intr-o casa darapanata, care in orice moment poate sa se prabuseasca peste el.

- Liderul Platformei DA, Andrei Nastase, a marturisit intr-un live pe Facebook ca traiește o drama adevarata. Acesta a devenit ținta atacurilor pe rețelele de socializare pentru ca a criticat decizia Maiei Sandu de a ignora Constituția Republicii Moldova, transmite Evenimentul.md. „In momentul in care…

- Fiul Luminiței Anghel susține ca a fost din nou abandonat. Tanarul locuiește intr-o garsoniera și spune ca niciunul dintre parinții adoptivi nu l-au mai ajutat. Fiul Luminiței Anghel, parasit din nou David Pușcaș (22 de ani), fiul adoptiv al artistei Luminița Anghel (52 de ani) și al fostului fotbalist…