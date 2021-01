Stiri pe aceeasi tema

- Instalatia electrica dintr-un salon de la Terapie Intensiva din cadrul Spitalului Sf. Pantelimon din Bucuresti s-a defectat in seara zilei de duminica, 31 ianuarie. Reprezentanții Spitalului au anunțat in aceasta seara ca incidentul s-a produs din cauza unor tuburi de neon dintr-un salon.„La Secția…

- Primele informatii arata ca la Spitalul "Sf Pantelimon" mai multi pacianti au fost evacuati dintr un corp de cladire dupa ce s a produs fum din cauza unui tub de neon care s a defectat. Un nou incident a avut loc duminica seara intr un spital din Capitala, la doar doua zile de la incendiul de la "Matei…

- Un nou incident a avut loc duminica seara intr-un spital din Capitala, la doar doua zile de la incendiul de la „Matei Balș”. Primele informații și imagini arata ca la Spitalul „Sf Pantelimon” mai mulți pacianți au fost evacuați dintr-un corp de cladire dupa ce s-a produs fum din cauza unui tub de neon…

- O femeie care locuiește in apropierea Institutului “Matei Balș”, din Capitala spune ca s-a auzit inițial un zgomot foarte mare, dupa care totul s-a umplut de fum. “Am auzit galagie, au strigat! Daca eu de la 5.00 m-am sculat și nu am mai putut sa dorm… A fost o bubuitura tare de tot, ziceai ca […]…

- Procurorii criminaliști de la Parchetul Capitalei au preluat investigațiile in cazul incendiului care a izbucni, vineri dimineața, intr-un salon de Terapie Intensiva de la spitalul Matei Balș din Capitala. Rudele mai multor pacienți așteapta la poarta spitalului pentru a afla rezultatele indentificarii…

- Prefectul Capitalei, Traian Berbeceanu, anunța ca, daca evoluția incidenței infectarii cu COVID-19 se menține in urmatoarele 48 de ore, va convoca Comitetul pentru Situații de urgența pentru a relaxa unele masuri restrictive, printre care redeschiderea parțiala a cinematografelor și restaurantelor.…

- In noaptea de duminica spre luni, stratul de zapada va avea peste 15 centimetri in Capitala. Temperatura minima se va situa in jurul valorii de zero grade, anunța Administrația Naționala de Meteorologie. Cerul va fi noros iar in cursul nopții de duminica spre luni și in prima parte a zilei de luni vor…

- Controale intense și noi reguli privind prevenirea raspandirii covid, in marile magazine, piețele și saloanele din Capitala, in contextul in care atat marți, cat și miercuri au fost raportate cate 1.946 de cazuri noi de COVID-19. Prefectura Capitalei a anunțat ca vineri prefectul Traian Berbeceanu…