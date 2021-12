Stiri pe aceeasi tema

- Un cunoscut televanghelist creștin și militant anti-vaccin a murit din cauza COVID-19. Marcus Lamb a fondat rețeaua creștina de televiziune Daystar Television Network in 1997, a vorbit adesea impotriva vaccinurilor COVID-19 in emisiunea sa.

- Tragedie la Spitalul Județean de Urgența Galați! Florin, un barbat de 46 de ani s-a stins din viața dupa ce a fost plimbat de la un spital la altul, cinci zile la rand, fara sa primeasca un raspuns din partea medicilor. Victima avea pneumonie și era vaccinat cu schema completa de Covid-19.

- Mama medicului iesean Razvan Constantinescu, contestatar al vaccinarii anti-COVID, a murit, rapusa de Covid-19. Vestea a fost anuntata chiar de catre medicul iesean, pe retelele de socializare. "Pentru fiecare, la un moment dat, vine ziua aceea...", a scris pe pagina sa de Facebook medicul Razvan Constantinescu,…

- Sissoko Sidia a devenit cunoscut dupa participarea unei emisiuni culinare și a fost unul dintre cei mai carismatici concurenți. Bucatarul a fost gasit mort, miercuri dimineața, in locuința sin sectorul 3, al Capitalei.

- Sissoko Sidia, fost concurent la emisiunea Masterchef, a murit din cauza infectarii cu COVID-19.Acesta a fost gasit mort in locuința sa din Sectorul 3 al Capitalei, in aceasta dimineața.Sissoko Sidia, fostul concurent de la „Masterchef” a murit, fiind infectat cu noul coronavirus. Se pare ca acesta…

- O fetița de 13 ani, fara alte afecțiuni și nevaccinata, din Bacau, a murit din cauza COVID-19, la Spitalul Județean de Urgența Bacau. Victima a facut o forma fulminanta de pneumonie și a ajuns la Urgențe dupa ce, dimineața, se dusese „pe picioarele... Clic pe titlu pentru a citi tot articolul.

- Doliu in lumea teatrului romanesc. In urma cu cateva ore s-a stins din viața Ionuț Stoica, un actor gorjean extrem de iubit și apreciat de public, dar și de colegii sai. Cu profund regret, reprezentanții Teatrului Dramatic „Elvira Godeanu” au anunțat trecerea in neființa a colegului lor, rapus de infecția…

- Artistul Daniel Dragomirescu, interpret si profesor de chitara din Suceava, a murit vineri, 1 octombrie, la Spitalul Judetean Suceava, in urma infectarii cu virusul SARS-CoV-2. Chitaristul, decedat la varsta de 44 de ani, nu se afla internat pe sectia de terapie intensiva a spitalului, desi, potrivit…