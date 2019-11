Stiri pe aceeasi tema

- Politistii au stabilit, marti, ca soferul autocisternei are 30 de ani si este din comuna Tomesti, judetul Hunedoara. Purtatorul de cuvant al IPJ Hunedoara, Bogdan Nitu, a declarat, corespondentului MEDIAFAX, ca soferul a facut mai multe depasiri neregulamentare pe DN76, Brad-Deva. „Barbatul se afla…

- Laurentiu Mihai si-a ucis fiica in varsta de doi ani taindu-i gatul cu un cutit de bucatarie. A comis aceasta grozavie in urma cu doi ani, pentru a-si distruge sotia, care a amenintat ca-l va parasi. Intre timp, procesul a evoluat la Valencia, iar zilele trecute a fost pronuntata sentinta.

- Potrivit site-ului administratiei locale, prin Hotararea Consiliului Local al municipiului Satu Mare nr. 203/26.09.2019 s-a aprobat lista de prioritati si a beneficiarilor de locuinte ANL, insa "se impune revocarea acesteia pentru a preintampina posibila intervenire a unui conflict de interese",…

- Ministerul Afacerilor Externe a transmis, vineri, Autoritații Electorale Permanente o noua lista suplimentara cu doua sectii de votare in strainatate pentru alegerile prezidentiale. Astfel, numarul total al secțiilor de votare a ajuns la 835.

- Comisia Naționala de Prognoza a publicat lista cu cele 469 de proiecte de asfaltare a ulițelor și drumurilor publicata de catre Comisia Naționala de Prognoza. Proiecteleprimesc finanțare din Fondul de Dezvoltare și Investiții de 7.3 miliarde de lei. Autoritațile de la conducerea localitaților clujene…

- Tinerii care au jefuit casa unei familii care murise intr-un accident rutier, au fost condamnați, ei doi minori fiind asistați șase luni, iar inculpatul de 23 de ani a fost condamnat la un an și șapte luni de inchisoare.

- Record in pronunțarea unei sentințe penale, la Judecatoria Buzau. In doar trei luni și 16 zile de la trimiterea dosarului in instanța – din care trei luni și zece zile au trecut pana la stabilirea primului termen pe fondul cauzei – un cunoscut personaj al lumii interlope buzoiene a fost condamnat in…

- Rapperul american ASAP Rocky a fost condamnat, miercuri, in Suedia, la inchisoare cu suspendare dupa o altercatie care a avut loc in iunie, la Stockholm, potrivit news.ro.Citește și: Anunț facut de Gabriela Firea! ‘Vor trebui sa faca dovada ca și-au achiziționat o vinieta’ Potrivit…