- Asli Imre are 60 de ani si a copt de-a lungul vietii mai multe paini decat poate numara. A trebuit sa hraneasca zece copii. Nu a mai avut timp sa si invețe si nu a fost niciodata la școala.

- Adrian Nartea a incheiat filmarile la serialul „Vlad”, iar actorul a vorbit despre experiența prin care a trecut odata cu acest proiect. A fost unul dintre cele mai indragite personaje din serial, iar telespectatorii așteapta cu sufletul la gura finalul sezonului.„Noi aveam cam 9 zile per episod de…

- Rona Hartner și Herve Camililleri au divorțat dupa doi ani de casnicie. Deși au mai incercat sa iși repare relația, cei doi au decis ca totul sa ia sfarșit. Artista a marturisit acum in ce relații a ramas cu fostul soț, dupa ce in septembrie au semnat actele de divorț.Rona Hartner incearca acum sa iși…

- Centrul Culturii Traditionale Maramures a publicat marturia maramureșencei Elena Opriș din Breb despre cum era școala in anii 70 in satele din județ. Printre altele, femeia spune ca in acea vreme, copiii nu aveau ghiozdane, ci doar o traistuța. „In 74 am mers in clasa I și in 81 am terminat clasa a…

- Jessica Livianu, 23 de ani, a jucat tenis la nivel de colegiu in Statele Unite și are o poveste asemanatoare cu cea a Emmei Raducanu, campioana de la New York. Tatal ei e roman, in timp ce bunicul, Dorel, a fost o legenda a muzicii romanești interbelice. Americanca are ambiții uriașe: sa caștige intr-o…

- Pentru a intocmi clasamentul special al celor mai inteligenti oamemi, IQ-ul este folosit ca indicator.Inteligenta medie este in jurul scorurilor cuprinse intre 90 si 110, in timp ce vorbim despre oameni cu abilitati cognitive extraordinare cu peste 130 de puncte.

- Emma Raducanu este sportivul momentului, britanica de doar 18 ani impresionând dupa titlul de Grand Slam cucerit la US Open. Niculina, bunica românca a Emmei, a discutat cu jurnaliștii de la Daily Mail și a precizat ce a luat nepoata de la ea. În vârsta de 88 de ani,…

- Consiliul Local al Sectorului 6 a adoptat astazi, 9 septembrie, un proiect care prevede reorganizarea Poliției Locale din sector, prin care aproape 100 de polițiști vor pleca din funcție, potrivit Agerpres . Proiectul a fost aprobat cu votul a 16 consilieri locali, 9 voturi impotriva fiind exprimate…