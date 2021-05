Stiri pe aceeasi tema

- Washingtonul investigheaza ceea ce par a fi niște misterioase atacuri energetice care s-ar fi petrecut chiar in apropierea Casei Albe. Arma este necunoscuta. Sursa este necunoscuta. Suspiciunile s-au indreptat catre Rusia și China și au aparut discuții despre o arma cu microunde sau chiar o bomba cu…

- Potrivit a doua surse informate cu privire la incidente, doi oficiali ai Casei Albe au avut simptome neurologice si senzoriale de tipul asa-numitului„sindrom Havana”, care a afectat personal diplomatic american din strainatate. Ambii le-au experimentat in preajma portilor de la complexul Casei Albe,…

- Intre 2016 și 2018, aproximativ cincizeci de diplomați americani și canadieni acreditați la Havana, precum și membri ai familiilor lor, au suferit migrene severe, tinitus, tulburari vizuale și cognitive,probleme de echilibru și amețeli. Suspiciunile asupra acestor cauze s-au deplasat de la Cuba catre…

- Administrația Biden nu va impune pașaport Covid pentru folosire in Statele Unite care sa ateste vaccinarea sau nivelul de anticorpi, a anunțat purtatoarea de cuvant a Casei Albe, Jen Psaki, conform AFP, citat de Agerpres. Ea a spus, totuși, ca sectorul privat „este liber sa avanseze in aceasta direcție”.

- Denuclearizarea va ramane in centrul politicii americane fata de Coreea de Nord si orice abordare va trebui facuta in coordonare cu aliatii apropiati ai SUA, precum Japonia si Coreea de Sud, a declarat joi purtatorul de cuvant al Departamentului de Stat, Ned Price, transmite Reuters preluat de agerpres.…

- Șapte rachete au vizat luni seara o baza aeriana care gazduiaște soldați americani la nord de Bagdad, a declarat un oficial de securitate pentru AFP, ultimul episod dintr-o serie de atacuri pentru care Washingtonul da vina pe facțiuni pro-Iran.Deja pe 4 martie, un subcontractor american a fost…

- Diplomați americani de la Ambasada SUA din Beijing au avertizat Washingtonul inca din 2018 ca Laboratorul din Wuhan a descoperit noi coronavirusuri la lilieci care ar putea infecta cu ușurința celulele umane și ca laboratorul are probleme de securitate, dar nimeni nu a facut nimic, scrie Politico.…

- Avand in vedere deficitul de vaccinuri produse in Statele Unite, diplomații americani solicita vaccinul impotriva coronavirusului de la autoritațile țarilor in care iși desfașoara activitatea, inclusiv de la cele ruse, susține cotidianul The Washington Post, citand surse și documente care au intrat…