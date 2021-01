Stiri pe aceeasi tema

- Donald Trump și avocatul sau, Rudy Giuliani, dadeau telefoane senatorilor aflați sub asaltul protestatarilor de la Capitoliu, incercand sa-i determine sa amane validarea rezultatelor alegerilor prezidențiale. Informația a fost publicata de CNN, care a obținut confirmari din mai multe surse, inclusiv…

- Donald Trump se baza pe faptul ca mai mulți senatori republicani vor ridica obiecții la numararea voturilor, dar ca urmare a violențelor din Capitoliu, aceștia ar fi renunțat. Citește și: Mihai Tudose: Dreapta a zis ca salveaza țara. Uite salvare, manca-ți-aș! Luați cu paine Unii dintre…

- Susținatorii lui Trump au luat cu asalt cladirea in timp ce unii dintre legislatori, pe cale sa fie evacuați, s-au baricadat in salile de ședința. Imagini incredibile postate pe rețelele de socializare au impanzit mediul online. In ele se vede cum mai mulți simpatizanți ai lui Trump se cațara pur și…

- Primarul capitalei americane Washington, Muriel Bowser, a decretat miercuri stare de asediu pentru 24 de ore. Dupa ce președintele in exercitiu Donald Trump le-a cerut sustinatorilor sai sa mearga si sa protesteze impotriva certificarii de catre senatori a victoriei lui Joe Biden in alegerile prezidențiale,…

- Președintele in funcție Donald Trump continua sa conteste rezultatul alegerilor prezidențiale din SUA 2020, chiar și dupa ce Colegiul Electoral a confirmat victoria democratului Joe Biden. Un consilier de la Casa Alba a declarat pentru CNN ca Trump va incerca sa-și joace acum ultima sa carte ramasa:…

- Intr-o situatie usor bizara, miliardarul republican s-a adresat - printr-un telefon mobil pus pe difuzor si tinut in dreptul microfonului de avocatul sau, Rudy Giuliani - senatorilor republicani din Congresul local al statului Pennsylvania.

- Presedintele american in exercitiu Donald Trump a cerut miercuri sustinatorilor sai sa "inverseze" rezultatul alegerilor prezidentiale la mai mult de doua saptamani dupa anuntul victoriei rivalului sau democrat Joe Biden, continuand sa denunte, fara dovezi si in pofida esecurilor din instanta, un scrutin…

- Președintele in funcție al SUA, Donald Trump, a invitat legiuitorii republicani din Michigan la Casa Alba vineri, potrivit unei persoane familiare cu aceasta situație, el și echipa sa juridica incercand sa intoarca rezultatele alegerilor pe care le-a pierdut in fața președintelui ales Joe Biden, potrivit…