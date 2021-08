Stiri pe aceeasi tema

- Puține cazuri de feminicid sunt in prim-plan in Pakistan, dar decapitarea fiicei unui ambasador promite sa testeze un sistem juridic despre care activiștii spun ca a eșuat in mod repetat sa protejeze victimele violenței și care are nevoie de reforme urgente. Potrivit unui raport al poliției vazut de…

- Cel putin doua persoane si-au pierdut viata, miercuri, in capitala statului Pakistan, dupa ce ploile torentiale musonice au inundat mai multe zone ale orasului, armata fiind chemata de autoritati pentru a ajuta administratia civila, informeaza agentia DPA. O mama si copilul ei au murit dupa ce apa a…

- Afganistan isi recheama diplomatii din Pakinstan, dupa incidentul in care a fost implicata Selsela Alikhil. Fiica ambasadorului afgan Najibullah Alikhil, a fost rapita, retinuta vineri, timp de aproape cinci...

- Afganistanul si-a rechemat duminica ambasadorul din Pakistan, invocand rapirea fiicei acestuia si persistenta amenintarilor la adresa securitatii personalului diplomatic. Mai multi inalti diplomati afgani aflati la post la Islamabad au fost rechemati de asemenea in tara, relateaza AFP si Reuters.…

- Un stat din Pakistan a decis sa taie serviciile de telefonie mobila oricarei persoane care refuza vaccinarea, Guvernul provincial sperand sa vaccineze 420.000 de oameni pe zi. Islamabad, cea mai populata provincie din Pakistan, Punjab, a decis sa combata ezitarea vaccinarii COVID-19 a locuitorilor…

- O tanara de 18 ani ar fi fost omorata chiar de familia sa, dupa ce a refuzat o casnicie aranjata in Pakistan, informeaza BBC . Tanara se numește Saman Abbas și este din Italia. Poliția statului italian povestește ca anul trecut, familia acesteia voia ca ea sa se casatoreasca in Pakistan, nunta fiind…

