Stiri pe aceeasi tema

- Pentru restaurantele mici, marile firme de livrare și aplicațiile nu sunt rentabile. Doar inscrierea la un astfel de serviciu ar costa intre 300 și 400 de euro, apoi pana la 35% din profituri, așa ca recurg la curieri.

- Bulgaria este in lockdown pentru 10 zile, insa tot mai multe voci sustin ca rezultatul alegerilor legislative de luna viitoare din 4 aprilie ar putea fi influentat de numarul mare al persoanelor carantinate. Guvernul de la Sofia a refuzat votul prin posta sau sistemul esalonat pe durata a cateva zile,…

- Italia se confrunta cu al treilea val al epidemiei de Covid-19, in acest context guvernul a anuntat reintroducerea lockdown-ului in cea mai mare parte a tarii de luni, 15 martie. Care sint regiunile sub cel mai ridicat risc. Potrivit prim-ministrului Mario Draghi, Italia se confrunta cu un nou val de…

- Patru regiuni din Italia trec din nou in zona portocalie și intra in lockdown parțial, din cauza creșterii numarului de cazuri noi de infectare cu coronavirus. In Toscana, Liguria, Abruzzo si Trentino, localnicii nu pot parasi zona in care locuiesc, iar restaurantele, cafenelele și barurile se inchid.

- Toscana, Liguria, Abruzzo si Trentino au intrat duminica sub restrictii antiepidemice mai dure, din cauza cresterii numarului de infectari cu coronavirus, transmite dpa, citata de Agerpres și Digi24 . Localnicii nu pot parasi zona in care locuiesc decat in cazuri de urgența, iar restaurantele, cafenelele…

- Patru regiuni din Italia trec din nou in zona portocalie și intra in lockdown parțial, din cauza creșterii numarului de cazuri noi de infectare cu coronavirus. In Toscana, Liguria, Abruzzo si Trentino, localnicii nu pot parasi zona in care locuiesc, iar restaurantele, cafenelele și barurile se inchid.

- Ucraina a inchis vineri scolile, restaurantele si salile de sport, instaland un nou lockdown, mai strict, impotriva raspandirii noului coronavirus in aceasta tara cu 41 de milioane de locuitori, transmite Reuters.

- Austria a renunțat la ideea de a relaxa regulile impuse in ultima perioada și anunța prelungirea lockdown-ului. Inițial s-a propus ca persoanele care prezinta un test negativ pentru coronavirus sa poata ieși din lockdown cu o saptamana mai devreme. Conform Reuters, APA, și Agerpres, autoritațile austriece…