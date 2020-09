Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan a indemnat Uniunea Europeana sa ramana "impartiala" in criza dintre Turcia si Grecia in problema zacamintelor de hidrocarburi in Mediterana orientala, potrivit presedintiei turce, citata de France Presse.

- Ministrul de Externe, Bogdan Aurescu, a reiterat, la reuniunea informala in format Gymnich a ministrilor afacerilor externe din statele Uniunii Europene, ingrijorarea fata de continuarea tensiunilor din Mediterana de Est si a facut din nou apel la detensionare, calm si dialog direct intre partile…

- "Turcia a facut cea mai mare descoperire de gaz natural din istoria sa in Marea Neagra", a declarat Erdogan in timpul unui discurs la Istanbul, precizand ca aceste rezerve sunt estimate la 320 de miliarde de metri cubi. Erdogan a precizat ca descoperirea a fost facuta in perimetrul de explorare Tuna-1.…

- Yavuz va fi insotita de alte trei nave turcesti, potrivit unui anunt maritim, care a adaugat ”avertismentul puternic ca toate vasele sa nu intre” in zona respectiva. In ultimele saptamani s-a agravat un blocaj intre Turcia si Grecia, tara membra a UE, referitor la drepturile de explorare marina a petrolului…

- Grecia doreste convocarea unui summit de urgenta de catre Uniunea Europeana cu privire la Turcia, a anuntat biroul premierului Kyriakos Mitsotakis, dupa trimiterea de catre Ankara a unei nave turce de explorare in cautare de hidrocarburi intr-o zona disputata in Mediterana orientala, ceea ce a acutizat…

- Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan a anuntat vineri reluarea de catre Turcia a explorarilor de hidrocarburi intr-o zona disputata din Mediterana orientala, anuntul sau intervenind la o zi dupa semnarea unui acord maritim intre Grecia si Egipt, dar care a fost contestat de catre Ankara, informeaza…