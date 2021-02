Stiri pe aceeasi tema

- 900 de milioane de dolari au fost transferați din greșeala de catre Citibank mai multor creditori ai companiei de cosmetice Revlon. Problema este ca banca nu mai poate recupera aproape jumatate de miliard de dolari, dupa ce un judecator american a decis ca banii transferati din greseala sa ramana in…

- Bitcoin a ajuns sa fie considerat aurul secolului 2021, dupa ce numai in ultimul an a crescut de 10 ori, cei care au investit in criptomoneda ajungand sa faca averi fabuloase de pe urma ei. Optimismul i-a cuprins atat de investitorii institutionali cat si pe cripto-specialisti care prevad pentru Bitcoin…

- In luna noiembrie 2020, prin intermediul bancilor licentiate, din strainatate au fost transferati in favoarea persoanelor fizice mijloace banesti in valoare neta de 131,88 milioane dolari, in crestere cu 30% comparativ cu noiembrie 2019, arata o analiza a Bancii Nationale a Moldovei, transmite IPN.

- Gigantul american de streaming Netflix a anuntat, miercuri, ca si-a dublat investitia in Marea Britanice ajungand la un miliard de dolari in 2020, in ciuda dificultatilor legate de pandemie, scrie AFP, potrivit news.ro. Cheltuielile Netflix pentru filme si seriale pe teritoriul britanic au…