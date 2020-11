Stiri pe aceeasi tema

- Armata azera a anuntat vineri dimineata ca a intrat in districtul Aghdam, vecin cu Nagorno-Karabah, prima din trei retrocedari in virtutea unui acord de incetare a ostilitatilor sub egida Rusiei, ce a pus capat unui razboi de sase saptamani intre Armenia si Azerbaidjan, informeaza Agerpres , care citeaza…

- Armata azera a anuntat vineri dimineata ca a intrat in districtul Aghdam, vecin cu Nagorno-Karabah, prima din trei retrocedari in virtutea unui acord de incetare a ostilitatilor sub egida Rusiei, ce a pus capat unui razboi de sase saptamani intre Armenia si Azerbaidjan, informeaza Agerpres, care citeaza…

- Armata azera a anuntat vineri dimineata ca a intrat in districtul Aghdam, vecin cu Nagorno-Karabah, prima din trei retrocedari in virtutea unui acord de incetare a ostilitatilor sub egida Rusiei, ce a pus capat unui razboi de sase saptamani intre Armenia si Azerbaidjan, relateaza France Presse. "Unitatile…

- Armata azera a anuntat vineri dimineata ca a intrat in districtul Aghdam, vecin cu Nagorno-Karabah, prima din trei retrocedari in virtutea unui acord de incetare a ostilitatilor sub egida Rusiei, ce a pus capat unui razboi de sase saptamani intre Armenia si Azerbaidjan, relateaza France Presse, potrivit…

- Dupa acordul de incetare a focului in Nagorno Karabah, semnat intre Armenia și Azerbaidjan sub egida Rusiei, armenii au ieșit cu miile la proteste impotriva atitudinii primului-ministru, Nikol Pachinian, pe care-l acuza de tradare semnand un astfel de acord. Corespondenți ai agențiilor de presa prezenți…

- Reprezentantul permanent al Rusiei pe linga ONU Vasili Nebenzea a vorbit despre problemele asigurarii unui armistițiu in Nagorno-Karabah. Acest lucru a fost relatat de RIA Novosti. Potrivit diplomatului rus, la moment se susțin discuții cu privire la faptul care organizație și in ce mod trebuie sa urmareasca…

- Uniunea Europeana își exprima „îngrijorarea extrema” în urma încalcarilor armistițiului din Nagorno-Karabah, a declarat duminica șeful diplomației sale, Josep Borrell, relateaza AFP."Constatam cu extrema îngrijorare relatarile privind continuarea activitaților…

- Rusia si-a exprimat duminica ingrijorarea cu privire la cresterea numarului de victime in randul populatiei civile in conflictul dintre fortele separatiste armene in Nagorno-Karabah si armata azera pentru a opta zi consecutiv, relateaza AFP, potrivit Agerpres.Ministrul de externe rus, Serghei…