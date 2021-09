Stiri pe aceeasi tema

- Bloggerița Gabby Petito, supranumita „fiica Americii”, a fost gasita moarta. Cauzele morții sunt inca invaluite in mister, iar thriller-ul continua. Trupul tinerei a fost gasit in Wyoming, scrie La Stampa. Pana la sfarșitul lunii august, urmele vedetei Instagram, in varsta de 22 de ani, erau pierdute.…

- O fetita de 14 ani din localitatea Cotusca, judetul Botosani, s a sinucis duminica seara, intr o anexa a locuintei.Fata de doar 14 ani a fost gasita spanzurata, in locuinta unchiului sau. Politistii au intocmit un dosar penal pentru ucidere din culpa si a fost dispusa necropsia. Potrivit informatiilor,…

- Astazi, in jurul orei 4.50, politistii din cadrul Sectiei 4 Rurala Medgidia au fost sesizati, prin apel 112, de catre un barbat, cu privire la faptul ca sotia sa ar fi decedat in timp ce dormea, in locuinta comuna din comuna Tortoman.

- Anca Muresan (47 ani), jurnalista in Arad, are o poveste de viata tulburatoare. Toate detaliile vietii complicate pe care a dus-o s-au aflat dupa ce femeia a fost gasita moarta, plutind pe raul Mures. Se pare ca, in ultima perioada a vietii, a trait intr-o mare suferinta. Jurnalista a murit in apele…

- O pușculița-elefant gasita de un trecator pe un trotuar din Bordeaux, in sud-vestul Franței, ii ține ocupați pe polițiști de cateva zile. Deși la prima vedere pare un bibelou lipsit de valoare, ea conține o suma impresionanta de bani: 85.000 de euro in bancnote, scrie Digi24 . La sfarsitul lunii iunie,…

- O fetita in varsta de un an si zece luni a fost gasita moarta in locuinta sa din Cernavoda, iar politistii au inceput o ancheta in acest caz. Mama copilului a incercat sa fuga in momentul cand politistii au intrebat-o unde este fetita.

- Politia greaca a recuperat o pictura de Pablo Picasso, "Cap de femeie", care a fost furata in urma cu peste noua ani din Galeria Nationala din Atena, informeaza DPA. Hotul ar fi fost un barbat in varsta de 49 de ani, a relatat presa greaca, luni seara. Pictura a fost descoperita impreuna cu o alta opera…