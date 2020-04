Stiri pe aceeasi tema

- In urma zvonurilor conform carora Kim Jong Un ar fi murit, ziarul de stat al Coreei de Nord a publicat o scrisoare a dictatorului. In document, liderul de la Phenian ii lauda pe muncitorii care lucreaza la construirea unui oraș parte dintr-un proiect foarte ambițios al acestuia.

- Presa de stat nord-coreeana a transmis, duminica, ”aprecierile” lui Kim Jong-un pentru muncitorii care au participat la construirea orașului Samjiyon. Informația vine in contextul zvonurilor despre starea de sanatate a dictatorului, care ar fi ”in stare vegetativa” sau chiar mort, potrivit altor surse.…

- Recentele speculatii si zvonuri legate de starea de sanatate a liderului nord-coreean Kim Jong-un, care ar fi in stare grava, coma, sau chiar mort dupa o operatie nereusita pe inima, duc, inevitabil, si la intrebarea referitoare la succesiunea la putere si la persoana cea mai potrivita sa preia fraiele…

- Un tren care i-ar aparține lui Kim Jong Un a fost observat saptamana aceasta intr-o stațiune balneara aflata pe coasta de est a Coreei de Nord, potrivit unor imagini din satelit, relateaza Reuters. Imaginile au fost realizate de grupul „38 North”, un program care supravegheaza activitațile Coreei de…

- Un tren special care i-ar apartine lui Kim Jong-un a fost observat saptamana aceasta in portul Wonsan, in care se afla o statiune balneara, pe coasta de est a Coreei de Nord, potrivit unor imagini satelitare, in contextul in care starea sanatatii dictatorului nord-coreean face obiectul unor speculatii,…

- SUA vor continua sa militeze pentru denuclearizarea Coreei de Nord oricare ar fi conducatorul acesteia, a declarat miercuri secretarul de stat american Mike Pompeo, in timp ce zvonurile despre sanatatea precara a lui Kim Jong-Un continua sa circule, potrivit AFP.Intr-un interviu pentru canalul…

- Kim Yo-jong, sora mai mica a liderului nord-coreean Kim Jong Un, a fost numita intr-o poziție superioara in cadrul Partidului Muncitoresc din Coreea (WPK), noteaza DPA.Decizia a fost luata de catre liderul suprem al Coreei de Nord, Kim Jong Un și a aparut, duminica, in presa de stat de la Phenian. Potrivit…

- Situațiile denegereaza in lume! Autoritațile de la frontierele Coreei de Nord au interzis chinezilor sa intre in tara din cauza riscului de coronavirus. Regimul de la Phenian a avertizat ca acestia ar putea fi impuscati de nord-coreeni, scrie Reuters.