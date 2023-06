DIGI renunţă la cartelele prepay de la 1 iulie Inceputul unei noi luni ne aduce schimbari in randul operatorilor de la noi si nu e vorba de roaming sau de cresteri de tarife. Cei de la DIGI Mobil au anuntat ca renunta la cartele preplatite incepand cu aceasta data. Astfel, de la 1 iulie 2023 vor fi retrase din oferta comerciala cartelele preplatite. Nu se vor mai putea achizitiona cartele noi si nici reincarca cele existente. Cine are credit il va putea consuma ca atare sau cheltui pe extraoptiuni pana la data de 30 septembrie 2023. Mutarea e una logica, avand in vedere cat de avantajoase sunt abonamentele operatorului, care costa doar cativa… Citeste articolul mai departe pe connect.ro…

Sursa articol si foto: connect.ro

