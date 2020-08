Stiri pe aceeasi tema

- Ursul negru filmat in Mexic in timp ce se apropie de o turista și ii adulmeca parul, in timp ce femeia incerca sa faca un selfie cu el, a fost prins și castrat, informeaza BBC. Vestea a provocat revolta in Mexic, iar oamenii pun la indoiala și planul de a muta animalul in alt stat. Pe Articolul Ursul…

- Nu este vorba insa de lotul pentru meciul de vineri de la Bistrita, ci de lotul echipei nationale din Coasta de Fildes care a disputat aseara la Londra un meci amical contra Italiei. Initial, Viera fusese convocat in lotul largit al ivorienilor dar s...

- Acesta a fost ranit usor, insa nu a scapat de oamenii legii. "Politistii orasului Harlau au constatat faptul ca, la data de 3 august, un tanar de 29 de ani, din judetul Botosani, ar fi condus un autoturism pe raza orasului Harlau si ar fi pierdut controlul asupra directiei de mers, intrand in coliziune…

- Femeile au fost indemnate sa ramana calme, de cel care filma de la distanța. Ursul s-a mișcat in jurul lor și le-a mirosit, dar nu a devenit agresiv. Una dintre fete a avut curajul chiar sa faca un selfie cu animalul. Dupa cateva momente, ursul a plecat fara sa le raneasca. Bravo to…

- PROFEȚIE APOCALIPTICA FACUTA DE GERMANI. Coronavirusul e abia inceputul. Vezi ce se va intampla pe PLANETA in viitorul foarte apropiat Oferta de nerefuzat: Hotel Baratsag Hajduszoboszlo ATP Motors ofera clientilor o gama variata de produse si servicii de calitate Scenariu apocaliptic dezvaluit de germani.…

- La fiecare ocazie care presupune aplicarea unor proceduri, ”bine stabilite” prin lege, Romania demostreaza, daca mai era nevoie, ca nu reusește sa gestioneze eficient o intervenție. Concret, la Bistricioara, comuna Ceahlau, s-a prins un urs intr-un laț, iar un om care l-a auzit urland și-a facut datoria…

- Dupa impactul cu atmosfera și solul terestru a acoperit intreaga planeta sub un nor dens de gaze si praf, au dezvaluit autorii unui studiu al Nature Comincations, informeaza AFP, citata de Agerpres. Craterul Chicxulub, cu un diametru de aproximativ 180 de kilometri, s-a format acum 66 de milioane de…

- Ziarul Unirea 16 mai: Ziua Internaționala a Luminii 16 mai: Ziua Internaționala a Luminii La 19 septembrie 2016, Comitetul executiv al UNESCO a adoptat o rezolutie pentru sustinerea Zilei internationale a luminii, in sesiunea cu numarul 200, care a avut loc la sediul UNESCO din Paris, potrivit www.lightday.org.…