Stiri pe aceeasi tema

- Jenny Marr, 35 de ani, are o poveste de viața uluitoare. In luna noiembrie a anului trecut, medicii i-au spus ca urmeaza sa aduca pe lume trei copii. Lucrurile nu au stat deloc așa. Femeia a nascut cvadrupleți, in plina pandemie de COVID-19, informeaza People.

- Pentru Jenny și Chris Marr viața s-a schimbat radical in plina pademie de coronavirus. Femeia din Dallas a nascut 4 baieți identici, pe care i-a putut lua acasa doar la doua luni dupa ce au venit pe lume.

- Pandemia de coronavirus, care a dus la stoparea competițiilor naționale și internaționale, are efecte negative și in ceea ce privește valoarea jucatorilor. Mai mulți fotbaliști de la FCSB, dar și de la alte echipe din Liga 1 au inregistrat scaderi ale cotelor. Site-ul de specialitate transfermarkt a…

- COVID-19. Jucatorii lui Dinamo se vad nevoiți sa mai accepte o luna de suspendare a contractelor, insa pun condiții: salarii platite conform angajamentelor in vigoare pana la finalul ediției de campionat și achitarea integrala a restanțelor la startul reluarii pregatirilor. Președintele Klaus Iohannis…

- Am aflat cum arata o cununie civila in plina pandemie de coronavirus. Doi tineri din județul Cluj au ales sa se casatoreasca, in ciuda faptului ca la ceremonie au putut sa participe doar opt persoane, informeaza monitorulcj.ro.In ciuda Ordonanțelor Militare impuse de autoritați, Ioana si Filip, doi…

- Semn divin in Italia, in plina pandemie de coronavirus. Coroana de spini de la picioarele unei statui a lui Iisus Hristos a inflorit! A doua zi, miracolul s-a produs! Anunțul a fost facut chiar de autoritați.

- Mai multe persoane care locuiesc pe strada Margaretelor din cartierul Poiana al municipiului Turda au profitat de vremea buna și au pus de un chef pe strada. În imagine se poate observa cum oamenii duceau boxe imense ca sa se poata lasa cu o petrecere pe cinste. „Unii sunt batuți…

- Tily Niculae a devenit mama pentru a doua oara, in urma cu o saptamana, cand a adus pe lume un baiețel sanatos. Actrița a povestit pentru revista VIVA!, experiența de a naște intr-un spital, in plina pandemie de coronavirus. „Am incercat sa raman cat mai echilibrata, sa nu mapanichez, sa ințeleg ca…